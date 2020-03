Ministre du Tourisme: confiant, pas certain du Grand Prix d’Australie

Le chef des grands événements de Melbourne est convaincu que le Grand Prix d’Australie de Formule 1 se déroulera comme prévu la semaine prochaine, mais a déclaré qu’il ne pouvait offrir aucune garantie ferme en raison de la nature dynamique de l’épidémie de coronavirus.

Albert Park subit déjà sa transformation annuelle d’oasis du centre-ville en hippodrome pour l’ouverture de la saison du 15 mars malgré la crise sanitaire qui a provoqué l’annulation de nombreux événements dans la région Asie-Pacifique.

“Toutes les indications de la direction de la Formule 1 indiquent qu’ils prévoient que le Grand Prix se déroule”, a déclaré mercredi à la presse Martin Pakula, ministre du Tourisme, des Sports et des événements majeurs du gouvernement de l’État de Victoria.

«La configuration est déjà en cours, nous nous attendons à ce que les machines et les équipes arrivent d’ici à la fin du week-end. Nous sommes donc presque au point où tout le monde sera ici dans les prochains jours.

«Mais cela dit, je reconnais que la situation est extrêmement dynamique et dans une certaine mesure, il y a des questions qui sont hors de contrôle. Certaines décisions sont prises par le (gouvernement) ou pourraient être prises à l’étranger.

«J’ai beaucoup d’espoir et de confiance, mais je ne peux rien en dire avec une certitude absolue.» Le Grand Prix de Chine prévu à Shanghai le 19 avril a été annulé à cause du virus, qui est apparu dans la province du centre de la Chine du Hubei à la fin de l’année dernière.

Le MotoGP a annulé son premier tour au Qatar après que l’État du Golfe a imposé la quarantaine aux visiteurs en provenance d’Italie.

La première manche du championnat du Vietnam, prévue pour le 5 avril, est menacée après avoir imposé des périodes de quarantaine à quiconque est venu ou a été en Italie pendant une période de deux semaines avant l’entrée.

L’Italie, qui abrite la Ferrari de F1, est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie avec plus de 50 décès et plus de 2000 cas confirmés.

Le directeur général du sport automobile de F1, Ross Brawn, a déclaré mardi à . qu’une course aux championnats du monde n’aurait pas lieu dans un pays qui refuse l’accès à une équipe en raison de restrictions liées aux coronavirus.

L’Australie a signalé 42 cas de coronavirus – le gros de ces évacués d’un bateau de croisière amarré au Japon – et seulement trois cas de transmission locale, où des personnes qui n’avaient pas quitté le pays ont été infectées.

L’Australie a imposé des contrôles aux frontières aux visiteurs en provenance de Chine et à toute personne qui s’est rendue en Iran au cours des deux semaines précédentes, mais il n’y a pas de restrictions sur les voyageurs en provenance d’Italie.

