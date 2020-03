Mise à jour de la liste de plus de 75 courses annulées en raison d’un coronavirus · .

Le calendrier du sport automobile international a été durement touché par le Coronavirus.

Avec toutes les conséquences du virus devenant évidentes alors que de nombreuses séries étaient sur le point de commencer leurs nouveaux championnats, beaucoup ont été forcées de retarder le début de leurs saisons.

Ils comprennent la Formule 1, qui a envoyé ses équipes en Australie pour sa course d’ouverture de la saison, mais a annulé l’événement quelques heures avant le début des essais. Une équipe, McLaren, s’était déjà retirée après qu’un membre du personnel eut été testé positif au Coronavirus. La série a depuis augmenté son nombre d’événements retardés à au moins quatre, et deux autres devraient suivre.

Parmi les autres championnats pour retarder le début de leurs saisons figurent IndyCar, dont les quatre premières courses ne se dérouleront pas, et Moto GP, qui a également annulé quatre courses en Thaïlande, au Qatar, en Argentine et aux États-Unis.

Beaucoup de ceux-ci ont eu des effets d’entraînement sur d’autres séries qui avaient des événements de soutien prévus pour la même course. La première course de TCR Australia à Melbourne était à quelques minutes du départ lorsque le grand prix a été annulé.

Sa série homologue en Chine devait courir à Wuhan, où le virus est originaire. Wuhan et d’autres villes de la province du Hubei sont bloquées depuis fin janvier et, sans surprise, sa course d’octobre a déjà été annulée.

La seule course ultérieure au calendrier à être appelée est une épreuve de la série 24H sur le Circuit des Amériques, qui a été déplacée pour faire place à la course reprogrammée de Moto GP sur la piste.

Une nouvelle série, TitansRX, a décidé de ne pas poursuivre son championnat 2020 jusqu’à ce qu’une image complète des perturbations causées par le coronavirus devienne claire.

Le tableau ci-dessous répertorie les reports et annulations d’événements connus à ce stade, bien qu’il y ait probablement d’autres séries qui ont annulé des événements. Notez que la liste comprend des séries qui détiennent plus d’une course par événement.

OrderDatesSeriesEventLocationCountry1Mars 6 – 8 marsMoto GPQatar Grand CircuitLosail International CircuitQatar2Mars 13 – March 15World SuperbikesQatarLosail International CircuitQatar3Mars 13 – 15 marsFormula 1Australian Grand PrixMelbourneAustralia4Mars 13 – 15 marsIndyCarSt Grand PrixStarsAstAUSA5AstAUSA mars 15Indy Pro 2000St PetersburgSt PetersburgUSA8March 13 – mars 15USF2000St PetersburgSt PetersburgUSA9March 13 – mars 15TC AmericasSt PetersburgSt PetersburgUSA10March 12 – mars 15TCR Asie-Pacifique CupMelbourneMelbourneAustralia11March 15 – mars 15NHRAGatornationalsGainesvilleUSA12March 13 – mars 15SupercarsMelbourneAlbert ParkAustralia13March 14 – mars 15British Rallye ChampionshipWest Cork RallyCorkIreland14March 19 – 20World mars Endurance ChampionshipSebring 1000kmSebringUSA15March 21 Mars 21Formula ESanya EPrixSanyaChina16March 18 – Mars 21IMSA12 Heures de SebringSebringUSA17March 20 – 21IMSA ChallengeSebringSebringUSA18March mars 20 – mars 22Moto GPThailand Grand-PrixBuriram international CircuitThailand19March 21 – 22Super TaikyuRound oneSuzukaJapan20March mars 21 – 22NASCARHomestead-Miami 400Homestead-MiamiUSA21March 20 mars – mars 22Formula 1Bahrain Grand-PrixBahrain international CircuitBahrain22March 20 – Mars 22Formula 2Bahrain roundsBahrain international CircuitBahrain23March 20 – Mars 22Formula 3Bahrain roundsBahrain international CircuitBahrain24March 26 – Mars 2824H Series12H EstorilEstorilPortugal25March 27 – Mars 29World SuperbikesSpainJerezSpain26April 4 – Avril 4Formula EROME EprixRomeItaly27April 4 – Avril 5Super FormulaRound oneSuzukaJapan28April 3 – Avril 5Ferrari Défi EuropeMugello roundMugelloItaly29April 3 – Avril 5Moto GPAmericas Grand PrixCircuit des AmériquesUSA303 avril – 5 avrilIndyCarAlaba ma Grand PrixParber Motorsports ParkUSA31 4 avril – 5 avrilSérie européenne du MansQuatre heures de BarceloneCircuit de CatalunyaEspagne32April 3 – 5 avrilFormule 1Vietnam Grand PrixCircuit de HanoiVietnam33April 3 – 5 avrilIndy LightsAlabama Grand PrixBarber Motorsports ParkUSA34AprilAvril 5April Motorsports ParkUSA36 4 avril – 5 avrilSuper Formula LightsRound oneSuzukaJapan37April 15 – April 15S5000MelbourneAlbert ParkAustralia38April 18 – April 18Formula EParis EPrixParisFrance39April 17 – April 19Formula 1Chillizar AprilChilasavilApril 19 avrilGT World Challenge EuropeMonza roundMonzaItaly4317 avril – 19 avrilFormula Renault EurocupMonza roundMonz aAustralie44avril 17 – avril 19Moto GPArgentinian Grand PrixTermas de Rio HondoArgentine45April 18 – avril 19World Rallycross ChampionshipWorld RX of SpainCircuit de CatalunyaSpain46April 24 – April 26IndyCarLong Beach Grand PrixLong BeachAprilongWarprov BeachLong BeachUSA50April 25 – Avril 26NASCAR Euro SeriesValencia NASCAR GP SpainValenciaSpain51May 3 – mai 3Formula ESeoul EPrixSeoulSouth Korea52May 6 – mai 6Formula EJakarta EPrixJakartaIndonesia53May 7 – mai 9IndyCarAmericas grand-PrixCircuit du AmericasUSA54May 9 – mai 10European le Mans SeriesFour Heures de MonzaMonzaItaly55October 9 – Octobre 11TCR ChinaWuhanWuhanChina56November 13 – Novembre 1524H Series24H COTACircuit of the AmericasUSA

