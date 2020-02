Mises à jour en direct du premier jour des tests de F1 à Barcelone

Date publiée: 19 février 2020

L’attente est finalement terminée! Suivez les mises à jour en direct du premier jour des tests de F1 sur le Circuit de Catalunya à Barcelone.

Fuseau horaire local (la session du matin commence à 9h00 et se termine à 13h00; la session de l’après-midi se déroule de 14h00 à 18h00). Actualisez manuellement pour mettre à jour la page.

Feuille de temps du jour 1: à suivre…

0845: Avant que l’action sur piste ne commence, il y a quelques cases à cocher lors des lancements de 2020. Alfa Romeo et Haas ont retiré les couvertures de leurs challengers 2020 dans la voie des stands avant de commencer leurs programmes en piste. Vous pouvez consulter toutes les photos ici… et ici.

0840: Un léger changement dans la composition des pilotes d’aujourd’hui pour vous parler de… Charles Leclerc remplace Sebastian Vettel dans la Ferrari SF1000 car cette dernière se sent un peu sous le temps.

# F1Testing Changement de plan: # Seb5 ne se sent pas bien ce matin, donc # Charles16 prend le relais pour la journée. pic.twitter.com/md4WEhnUm1

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 19 février 2020

0830: Bonjour et bienvenue sur la couverture en direct de PlanetF1 des tests de pré-saison. Dans exactement 30 minutes, les feux de piste deviendront officiellement verts pour la première fois en 2020. Allumez-le!

Pendant que nous attendons ce moment spécial, voici les pilotes que vous pouvez vous attendre à voir en action au cours de la journée d’ouverture:

Mercedes – Bottas (AM) / Hamilton (PM)

Ferrari – Leclerc

Red Bull – Verstappen

McLaren – Sainz

Renault – Ocon (AM) / Ricciardo (PM)

Racing Point – Perez

Haas – Magnussen

AlphaTauri – Kvyat

Alfa Romeo – Kubica (AM) / Giovinazzi (PM)

Williams – Russell (AM) / Latifi (PM)

