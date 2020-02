Mises à jour en direct du premier jour du deuxième test F1

Date publiée: 26 février 2020

Secondes… deuxième round! La deuxième et dernière séance d’essais de pré-saison F1 est en cours sur le Circuit de Catalunya à Barcelone.

Fuseau horaire local (la session du matin commence à 9h00 et se termine à 13h00; la session de l’après-midi se déroule de 14h00 à 18h00). Actualisez manuellement pour mettre à jour la page.

Feuille de temps du quatrième jour: à suivre…

08h45: Composition du Jour 1: Mercedes: Lewis Hamilton (AM), Valtteri Bottas (PM); Ferrari: Sebastian Vettel (AM), Charles Leclerc (PM); Red Bull: Alexander Albon (AM), Max Verstappen (PM); McLaren: Carlos Sainz (AM), Lando Norris (PM); Renault: Daniel Ricciardo (AM), Esteban Ocon (PM); AlphaTauri: Pierre Gasly (AM), Daniil Kvyat (PM); Racing Point: Lance Stroll (matin), Sergio Perez (soir); Alfa Romeo: Robert Kubica (AM), Kimi Raikkonen (PM); Haas: Romain Grosjean; Williams: Nicholas Latifi (AM), George Russell (PM).

08h30: Bonjour et bienvenue à Barcelone pour le début du deuxième test de pré-saison. Prêt à tout recommencer? Question stupide, vraiment, n’est-ce pas? La session démarre en 30 minutes alors restez à l’écoute!

