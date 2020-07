Mon dernier tour aujourd’hui a été aussi rapide que le premier tour vendredi

Sebastian Vettel a admis qu’il était confus par le manque de rythme de Ferrari lors du Grand Prix d’Autriche d’ouverture de la saison 2020 par rapport aux performances de sa voiture lors des essais de vendredi au Red Bull Ring.

Parti 11e sur la grille après avoir été éliminé en Q2, Vettel a dépassé Daniel Ricciardo au départ avant de perdre des places après avoir pris contact avec Carlos Sainz et être parti en vrille, admettant plus tard qu’il était surpris et heureux qu’il n’en ait plus.

Son coéquipier Charles Leclerc a terminé deuxième après un certain nombre d’incidents devant lui, mais l’Allemand a déclaré que l’équipe avait du mal à garder le rythme toute la journée. «Nous avons eu de terribles problèmes pour rester sur la piste.

«C’était très difficile et je pense que le rythme a été extrêmement lent tout au long de la course. Je pense que j’étais un bon 1,5 seconde plus lent que vendredi. Ce n’était pas une course facile. »

«En qualifications, le ver était déjà là et cela a duré toute la course aujourd’hui. Je pense que j’étais aussi rapide dans le dernier tour aujourd’hui que vendredi dans le premier tour avec le réservoir plein. Quelque chose ne peut pas se passer n’importe où », a-t-il ajouté.

Le quadruple champion du monde de F1 a subi des pressions ces dernières années à la suite d’une série de tours et d’erreurs en course, mais Vettel a rejeté l’incident en déclarant qu’il avait eu la chance de tourner une seule fois: «Pour être honnête, je suis heureux de ne m’être tourné qu’une seule fois aujourd’hui. »

«La voiture était vraiment, vraiment difficile à conduire aujourd’hui, j’ai fait de mon mieux. C’était très proche et je pense que c’était Carlos ou définitivement une McLaren qui est intervenu. J’étais à la limite car je voulais être le plus proche possible et j’ai perdu la queue. Mais j’ai honnêtement dit cela plusieurs fois aujourd’hui. Comme je l’ai dit: je suis vraiment content que cela ne soit arrivé qu’une seule fois. «