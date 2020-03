Monaco: impossible d’organiser le Grand Prix cette année

Monaco a annulé jeudi le Grand Prix vitrine du sport, sa course la plus célèbre et la plus glamour, dans une autre victime de haut niveau de l’épidémie de COVID-19.

La course était inscrite au premier calendrier des championnats du monde en 1950 et se déroule sans faute depuis 1955.

La F1 a annoncé que la course du 24 mai avait été reportée, ainsi que les courses hollandaises et espagnoles prévues pour le même mois, et a repoussé une refonte majeure des règles techniques de 2021 à 2022.

L’Automobile Club de Monaco (ACM) a déclaré que l’incertitude quant à la participation et à l’accès des équipes, la France et l’Italie voisines étant bloquées, a rendu la situation «intenable».

Ils ont également annulé une course historique populaire, qui utilise les mêmes rues clôturées serrées et sinueuses et devait avoir lieu plus tôt en mai.

“En aucun cas, il ne sera possible d’organiser ces événements plus tard cette année”, a déclaré l’ACM.

Cette annulation sera un coup dur pour le monégasque Charles Leclerc de Ferrari ainsi que pour le champion du monde à six reprises Lewis Hamilton et de nombreux autres pilotes qui y vivent.

L’annonce est intervenue alors que la principauté méditerranéenne a révélé que le prince Prince Albert avait été testé positif au virus.

Les 10 équipes et les plus hauts responsables du sport ont convenu plus tôt à l’unanimité lors d’une conférence téléphonique de retarder la mise en œuvre des changements techniques qui ont pris des années dans la planification.

Cependant, des changements financiers pour économiser de l’argent, y compris un plafond des coûts, se poursuivront.

Une déclaration conjointe de la F1 et de la FIA a souligné la «situation financière actuellement volatile» et a déclaré que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021.

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, avait déclaré sur le site www.formula1.com que son équipe, qui avait entamé une fermeture d’usine de trois semaines jeudi après l’annulation de la pause d’août par la F1, était prête à faire ce qui était nécessaire.

“Ce n’est certainement pas le moment de l’égoïsme et de la tactique”, a-t-il déclaré.

La course australienne d’ouverture de la saison, prévue pour le 15 mars, a été annulée la semaine dernière et Bahreïn, le Vietnam et la Chine ont été suspendus.

La majeure partie de la première moitié de la saison ressemblant à une perte de valeur, la F1 prévoit d’entasser l’été européen et les mois suivants avec autant de courses que possible pour limiter les dommages au bilan.

La première course en juin est le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le 7 juin.

Les changements techniques visent à uniformiser les règles du jeu et à améliorer la course, mais ils impliquent également des coûts considérables à court terme.

Certaines équipes subissaient déjà des pressions importantes avant la crise en consacrant des ressources à la conception de voitures radicalement différentes pour 2021 tout en développant cette année encore.

Les tenues privées, telles que les anciens champions Williams qui ont terminé derniers en 2019, fonctionnent déjà avec des budgets serrés qui risquent de rétrécir davantage.

Les équipes tirent une grande partie de leurs revenus des revenus globaux du sport et des sponsors, qui ne bénéficient actuellement d’aucune exposition.

Le directeur général commercial de la F1, Ross Brawn, a récemment déclaré à la télévision Sky Sports F1 que les week-ends pouvaient être condensés pour faire avancer les courses.

«Je pense qu’en libérant la pause d’août, nous nous donnons plusieurs week-ends où nous pouvons faire une course. Et je pense que nous pouvons construire un calendrier assez décent pour le reste de l’année », a déclaré le Britannique.

«Une chose dont nous avons parlé, ce sont les week-ends de deux jours, et donc si nous avons un triple en-tête (trois courses les dimanches successifs) avec des week-ends de deux jours, cela pourrait être une option.

“Nous devons nous assurer que nous avons une saison qui offre une bonne opportunité économique pour les équipes.”

