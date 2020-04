Moody’s change les perspectives de la Formule 1 à négatif

L’agence de notation de crédit Moody’s a modifié les perspectives de la Formule 1 de négatives à positives jeudi pour refléter l’impact de la crise des coronavirus sur un sport mondial qui n’a pas encore couru en 2020.

Moody’s n’a pas exclu un effacement complet de la saison et a déclaré que la Formule 1 avait les ressources pour résister à cette éventualité.

“La F1 dispose d’une forte liquidité et d’une base de coûts suffisamment flexible pour gérer une saison 2020 fortement restreinte, ce que Moody’s envisagerait probablement de soutenir une annulation complète”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La série de courses automobiles appartenant à Liberty Media a annulé son premier match en Australie le 15 mars, avec la présentation du Grand Prix de Monaco en mai et a reporté six autres courses alors que les pays entrent en lock-out.

Les patrons de la F1 et les 10 équipes espèrent faire démarrer les moteurs au cours de l’été européen avec un calendrier réduit de 15-18 courses, mais cela reste incertain à mesure que le virus se propage.

L’ancien champion McLaren est devenu mercredi la première équipe de F1 à mettre le personnel en congé et à réduire les salaires des conducteurs et des cadres supérieurs.

Moody’s a déclaré avoir confirmé la notation des familles d’entreprises B2 et la probabilité de défaillance B2-PD d’Alpha Topco Ltd, la société de portefeuille de Formule 1 dont les composants ont généré des revenus de 2 milliards de dollars en 2019.

Il a déclaré que la notation reflétait les attentes d’une baisse des bénéfices et de la génération de flux de trésorerie, une augmentation de l’effet de levier et une érosion des liquidités ainsi que la flexibilité des coûts de la société et de faibles dépenses en capital.

La F1 avait des flux de trésorerie résilients en raison de contrats pluriannuels, a ajouté la note, ainsi que des antécédents d’augmentation de sa base de fans.

Parmi les autres facteurs, citons le calendrier de renouvellement des contrats de télévision et le résultat des pourparlers visant à renouveler l’accord commercial confidentiel «Concorde» avec les équipes et l’organe directeur qui expire fin 2020.

“Au 31 décembre 2019, la F1 disposait d’une marge de liquidité substantielle d’environ 900 millions de dollars, comprenant un solde de trésorerie de 400 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable engagée de 500 millions de dollars”, a déclaré l’agence.

Il s’attendait à ce que cela soit suffisant “pour absorber les sorties de fonds des remboursements potentiels des avances des promoteurs, des sponsors et des diffuseurs, des paiements d’équipe, d’autres frais généraux et des frais d’intérêt en cas d’annulation de la saison 2020”.

Il restait cependant un degré de risque, jugé faible, que la liquidité ne serait pas suffisante.

Moody’s a déclaré que Liberty Media disposait de ressources disponibles substantielles pour soutenir la F1 mais a vu «une probabilité relativement élevée» que la F1 violerait une clause de levier dont les conditions pourraient être modifiées ou levées.

“Moody’s considère que la F1 est relativement bien placée pour se remettre de la crise post-coronavirus, étayée par la nature de ses revenus contractuels, sa franchise solide, sa large base de fans et sa forte conversion monétaire.”

Il a déclaré qu’une révision à la baisse de la notation pourrait se produire si une nouvelle perturbation du calendrier de la course causait des problèmes de liquidité ou si un accord Concorde renouvelé était négocié avec des conditions matériellement défavorables pour la société.

