Moody’s dégrade les perspectives F1 à «négatives»

Date publiée: 2 avril 2020

L’agence de notation de crédit, Moody’s, a annoncé qu’elle avait modifié les perspectives de la Formule 1 de «positives» à «négatives» en raison du verrouillage en cours.

La dernière course de Formule 1 a eu lieu en décembre 2019 à la Yas Marina à Abu Dhabi et la crise mondiale actuelle a fait en sorte que les huit premières courses de ce qui devait être un calendrier record de 22 courses ont été reportées ou annulées.

Avec la perspective de ne pas courir avant juin au plus tôt, les perspectives financières de la Formule 1 ont été modifiées pour refléter les temps incertains dans lesquels nous vivons.

La déclaration de Moody’s n’excluait pas une annulation complète de la saison 2020, un événement auquel la Formule 1 pourrait survivre.

L’agence de notation a déclaré: «Les perspectives négatives reflètent les niveaux élevés d’incertitude au cours de la saison de course 2020 et les attentes de Moody concernant un effet de levier accru et une liquidité affaiblie en 2020.

«Il en résulte des risques que la société ne soit pas en mesure de ramener son effet de levier ajusté à Moody en dessous de 7x dans un délai d’environ un à deux ans après la crise des coronavirus.

“La Formule 1 dispose d’une forte liquidité et d’une base de coûts suffisamment flexible pour être gérée au cours d’une saison 2020 fortement restreinte, ce que Moody’s est susceptible de soutenir une annulation complète.

«Au 31 décembre 2019, la Formule 1 disposait d’une marge de liquidité substantielle d’environ 900 millions de dollars, comprenant un solde de trésorerie de 400 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable engagée non tirée de 500 millions de dollars.

“Moody’s espère que cela suffira à absorber les sorties de fonds provenant des remboursements potentiels des avances des promoteurs, des sponsors et des diffuseurs, des paiements d’équipe, d’autres frais généraux et des frais d’intérêt en cas d’annulation de la saison 2020.”

La Formule 1 a conservé sa notation B2B (CFR) et sa probabilité de défaut de paiement B2-PD.

Les propriétaires de Liberty Media, à ce stade, espèrent toujours élaborer un calendrier composé de 16 à 18 courses.

