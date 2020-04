Mosley: attendre d’annuler risque d’aggraver les choses

La Formule 1 devrait annuler la saison 2020 dès que possible et concentrer ses efforts sur l’avenir du sport, selon l’ancien président de la FIA Max Mosley.

Avec les neuf premières courses de 2020 déjà reportées ou annulées en raison de la pandémie de COVID-19, Mosley a fait écho aux sentiments de l’ancien partenaire Bernie Ecclestone en appelant la F1 à prendre la décision difficile d’annuler la saison.

«L’attente risque d’aggraver les choses sans certitude de gain. Il n’y a aucune garantie que la course puisse recommencer en juillet, en effet, cela semble de plus en plus improbable », a déclaré Mosley à l’agence de presse allemande DPA.

En revanche, les patrons de la F1 ont clairement exprimé leur désir de voir une saison d’une certaine description se dérouler cette année, mais Mosley pense que tenter de progresser serait ignorer la réalité de la situation.

“Tant que nous ne saurons pas ce qui se passera à l’échelle mondiale avec la pandémie, il n’est pas possible de faire des plans rationnels pour la F1”, a-t-il expliqué.

De plus, le joueur de 80 ans a eu des mots durs pour son successeur à la FIA, Jean Todt, qui, selon lui, était «déconnecté de la F1» et n’avait aucune «connaissance intérieure».

Dans le poste le plus élevé de 1993 à 2009, la présidence de Mosley s’est terminée par une tentative finalement infructueuse d’introduire un plafond budgétaire de 40 millions de livres sterling dans le sport, qui est le genre de mesure qu’il espère être envisagée maintenant «afin de le mettre sur une assise financière beaucoup plus solide pour l’avenir. »

.