Mosley s’apprête à annuler la F1 2020

Date publiée: 15 avril 2020

L’ancien président de la FIA, Max Mosley, pense que la saison de Formule 1 2020 devrait être annulée dans son intégralité plutôt que de planifier un calendrier révisé.

La pandémie de virus en cours a assuré que les neuf premières courses de ce qui aurait dû être un calendrier record de 22 courses sont sur le plateau et que ce nombre devrait augmenter.

Le gouvernement français a prolongé sa période de verrouillage, ce qui verra certainement le report du Grand Prix de France, tandis que les organisateurs du Grand Prix britannique s’attendent également à reporter.

L’ancien propriétaire de Formule 1 Bernie Ecclestone pense que la bonne chose à faire est d’annuler complètement la saison et de revenir pour une toute nouvelle campagne en 2021, où les règlements resteront les mêmes.

Mosley est d’accord.

S’adressant à l’agence de presse allemande DPA sur l’annulation de la saison, Mosley a déclaré: «Les équipes et les organisateurs de la course auraient alors la certitude de pouvoir planifier et prendre des mesures. Pour le moment, ils sont dans les limbes et beaucoup perdent de l’argent.

«En attendant, vous risquez d’aggraver les choses sans avoir la certitude de gagner quoi que ce soit. Rien ne garantit que les courses pourront recommencer en juillet et cela semble de plus en plus improbable.

Surtout ne pense pas non plus que la course à huis clos, qui est un plan potentiel pour les boss de Formule 1, soit une option viable.

“Ce serait un désastre financier pour la plupart des organisateurs de courses”, a-t-il ajouté.

«Tant que nous ne saurons pas ce qui se passera à l’échelle mondiale avec la pandémie, il n’est pas possible de faire des plans rationnels pour la F1.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.