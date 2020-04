Moto GP 20 – la revue des . · .

Lorsqu’il s’agit de perturber les événements mondiaux du sport automobile, la pandémie n’a pas fait de distinction entre les sports motorisés à quatre et à deux roues.

Le TT de l’île de Man de cette année ayant été définitivement annulé et le début de la saison de Moto GP fortement retardé, les fans de moto n’ont pas grand-chose à attendre pour le moment.

Heureusement, les développeurs italiens Milestone sont là pour aider les fans de Moto GP et les amateurs de jeux de course en général à briser l’ennui avec la sortie du jeu Moto GP officiellement autorisé pour PC, PS4, Xbox One, Switch et Google Stadia.

Comme les lecteurs réguliers de . le savent, nous sommes spécialisés dans le sport automobile à quatre roues, c’est donc une aventure rare sur deux roues pour nous. Mais avec autant de fans de sport automobile enfermés à la maison avec peu de choses à faire – et le jeu Moto GP de cette année arrivant plus tôt que jamais – cela semble le moment idéal pour essayer une saveur différente du jeu de course et le comparer à la série officielle F1 de Codemasters , dont l’édition 2020 a été annoncée la semaine dernière.

Toutes les stars de la série figurent dans le Moto GP 20 En son cœur, le Moto GP 20 est une recréation accessible mais largement authentique de la première série de grands prix du championnat du monde de moto. Tous les pilotes et équipes des trois principaux niveaux du championnat seront représentés dans le jeu, de la première classe de Moto GP avec Marc Marquez, Andrea Dovizioso et Valentino Rossi, jusqu’à la classe junior de Moto 3.

En raison des effets d’entraînement de la pandémie, la liste et les livrées de vélo ne sont pas entièrement conformes aux spécifications de 2020 au lancement. Mais le créateur Milestone a annoncé une feuille de route pour les trois catégories entièrement mises à jour via des téléchargements gratuits.

Moto GP sera le premier à arriver au début du mois prochain. Moto 2 et Moto 3 seront également portées à la spécification 2020 d’ici la fin mai, avec deux catégories supplémentaires complètes de la Coupe Red Bull Rookies et de la classe électrique Moto E qui seront ajoutées gratuitement d’ici la fin juin.

Comme la F1, Moto GP a initialement annoncé son plus grand calendrier de tous les temps pour 2020. Et comme le jeu officiel de F1, Moto GP 20 comprendra les 20 circuits initialement prévus.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Il s’agit notamment du tout nouveau KymiRing, un circuit intéressant mais frustrant et sinueux qui accueille le nouveau Grand Prix de Finlande. Deux pistes «historiques» sont également présentées, à savoir un Donington Park de 2015 et Laguna Seca du millésime 2013.

Des options de personnalisation de pilote infinies sont disponibles Étant donné que l’identité de marque personnelle d’un pilote fait partie intégrante de l’expérience Moto GP, vous commencez le jeu en personnalisant votre propre pilote en jeu. Vous pouvez choisir parmi une gamme d’avatars prédéfinis qui couvrent une gamme d’ethnies et incluent des hommes et des femmes. Une fois que vos cuirs, votre casque et votre style de pilotage sont définis, vous pouvez courir pour n’importe quelle équipe officielle incluse dans le jeu en tant que votre propre stand virtuel.

Mais pour vous aider à vraiment marquer votre propre identité sur votre personnage, Moto GP 20 propose une puissante suite d’outils d’édition visuelle pour vous permettre de créer votre propre conception de casque, numéro de pilote, logo et autocollant de pilote pour l’arrière de vos cuirs.

C’est un système profond et complexe. Avoir même un peu d’expérience en conception graphique ou en édition sera utile, mais si vous avez déjà essayé les modes de conception de Gran Turismo Sport ou Forza Motorsport, vous comprendrez les choses assez rapidement. Avec 1000 couches disponibles, un nombre généreux d’emplacements de sauvegarde pour chaque élément et la possibilité de télécharger des créations de la communauté, si vous avez déjà conçu votre propre casque ou logo en votre temps, vous pourrez certainement le recréer ici.

Être en mesure de personnaliser votre pilote à un tel degré est incroyablement bienvenu et place le Moto GP 20 au-dessus de son homologue de Formule 1 à quel point il peut être immersif de vous avoir dans le jeu.

Une fois que vous vous serez adapté à votre goût et monterez en selle, vous constaterez que Moto GP 20 est un jeu de course difficile à maîtriser. Surtout si c’est votre première fois sur un vélo virtuel.

Il existe ici un modèle de manipulation difficile mais profondément gratifiant. L’art vital de se pencher est contrôlé avec les bâtons analogiques tandis que les freins avant et arrière peuvent être actionnés indépendamment si vous vous sentez à l’aise avec.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Que vous utilisiez la physique «assistée», «normale» ou «professionnelle», la finesse et les nuances sont la clé. Prendre une ligne de course précise dans les virages est sans doute encore plus critique sur un vélo que dans une voiture et étant donné que vous ne dirigez pas directement mais contrôlez plutôt le transfert de poids, il est très difficile d’être précis. Vous vous retrouverez à perdre du temps si vous manquez un sommet ou un point de freinage, ce qui est très facile à faire. Une fois que vous commencez à gagner en confiance et en vitesse, vous constaterez que faire un bon tour est profondément satisfaisant.

Rester sur votre vélo est assez difficile quand il ne pleut pas.Les machines Moto GP modernes profitent des aides au pilotage comme le contrôle de la traction et le système anti-wheelie et c’est une bonne chose aussi, car les vélos de première classe sont monstrueux.

Si vous aimez trop la manette des gaz, vous vous planterez. Si vous êtes trop en retard et trop serré sur les freins, votre roue arrière se soulèvera de la piste, vous courrez large et vous vous écraserez. Si vous touchez l’herbe tout en vous penchant, vous vous écraserez. Si vous demandez au vélo d’en faire trop à la fois, vous vous planterez.

Heureusement, les vélos de classe Moto 3 sont beaucoup plus indulgents en raison de leur poids plus léger et de leur puissance de sortie beaucoup plus faible. Les nouveaux arrivants sont fortement recommandés de commencer par l’un de ces éléments pendant que vous maîtrisez le jeu, car vous constaterez que vous pouvez attaquer les coins avec une marge d’erreur et de correction beaucoup plus grande qu’avec ses frères et sœurs plus puissants.

La nouveauté pour Moto GP 20 est la gestion des pneus et du carburant. Plus vous vous appuyez sur vos pneus, plus vous verrez l’indicateur d’usure à l’avant et à l’arrière commencer à s’épuiser. Il ajoute un élément de tactique aux courses qui n’ont aucune stratégie de puits à considérer. Si vous optez pour des pneus à gomme tendre, vous devrez faire un effort délibéré pour être gentil avec eux, sinon vous vous retrouverez à perdre un temps critique lors des dernières étapes d’une course

Étant donné que la course réelle est la partie la plus importante d’un jeu de course, Milestone a fait beaucoup de bruit au sujet de son système Neural AI, qui, selon eux, utilise un apprentissage automatique complexe pour créer des adversaires IA crédibles et redoutables. Tout cela ressemble à un gadget et, sur la bonne voie, il est difficile de détecter un comportement spécifique de l’IA et de penser «ah, c’est le système neuronal à l’œuvre».

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Ce que l’on peut dire, cependant, c’est que l’opposition contrôlée par ordinateur est très amusante à affronter, quoi qu’il se passe dans les coulisses. Lorsque vous aurez du mal à régler correctement, vous remarquerez que vous n’aurez pas beaucoup de virages que vous pourrez prendre beaucoup plus rapidement que vos rivaux, ce qui signifie que pourchasser les coureurs devant vous, c’est gagner un peu de terrain. chaque tour. Chaque dixième gagné se sent vraiment gagné et quand vous finissez par les attraper, et ils n’hésiteront pas à vous repasser d’un coin si vous lancez une fente effrontée à l’intérieur.

Les courses de packs réalistes se développent souvent En Moto 3, des packs réalistes se forment à travers le terrain tandis que les pilotes de l’IA commettront des erreurs et s’écraseront de leur propre chef, même lors des séances d’entraînement et de qualification. Compte tenu de la difficulté à être précis, il peut parfois sembler excessivement difficile d’éviter de heurter vos adversaires pendant le premier tour, même si vous faites attention. Et avec la nouvelle modélisation des dommages introduite dans cette édition, même une légère bosse pourrait être coûteuse pour la maniabilité de votre vélo.

Le mode Carrière est un incontournable des jeux de course modernes sous licence officielle et Moto GP 20 n’est pas différent, le mode Carrière Managerial fait un retour bienvenu à la série après une absence de deux ans.

Avec un choix gratuit dans chacun des trois niveaux disponibles pour entrer depuis le début, vous sélectionnez la catégorie que vous avez choisie et choisissez de rejoindre une équipe officielle ou l’une des équipes originales personnalisables. Chaque modèle de vélo sur les trois niveaux est connecté à une équipe personnalisable. Vous pouvez choisir parmi une courte liste de sponsors et une poignée de concepts de livrée prédéfinis que vous êtes libre de colorier comme vous le souhaitez, mais vous serez déçu si vous voulez pouvoir nommer votre nouvelle équipe.

La gestion se résume à l’embauche de personnel comme votre assistant et votre analyste de données, qui ont des niveaux de capacité variables pour rapporter respectivement de l’argent et des points de ressources à votre équipe. Vous pouvez affecter votre personnel technique à la recherche et au développement pour améliorer votre moto dans les domaines du moteur, du cadre, de l’électronique et de l’aéro – selon votre catégorie. Plus vous affecterez de personnel à la recherche, plus vous dépenserez de points de développement, tandis que plus vous affecterez de personnel au développement, plus vous pourrez apporter des améliorations à votre vélo rapidement.

C’est un système de gestion très rationalisé qui peut décevoir certains qui espéraient une planification plus approfondie, mais il vous permet de passer plus de temps à faire de la course et moins de temps à tripoter les menus.

Accédez à Moto GP et vous pouvez même participer à des sessions de test où vous pouvez essayer plusieurs packages avec différents attributs, les piloter à votre guise, puis choisir le package avec lequel avancer. C’est un excellent moyen de tester des jeux, si cruciaux dans le sport automobile réel et quelque chose que d’autres franchises de course gagneraient à émuler.

Malheureusement, alors que vous êtes libre de signer avec d’autres équipes et de sauter le bateau à votre guise, il ne semble pas y avoir de transfert de pilote dynamique que Codemasters propose en F1 2019. Il ne semble pas non plus que vos équipes rivales contrôlées par ordinateur développent leur propres vélos en parallèle de vous ou les uns des autres. Cela enlève de l’attrait à long terme du mode carrière sachant que chaque saison, vous courrez contre Honda de Marquez et Ducati de Dovizioso.

Peu de séries de sport automobile embrassent autant leur héritage que le Moto GP et il n’est pas surprenant de voir un mode historique important en vedette dans Moto GP 20.

Deux vélos historiques, les vieux deux-temps de 500 cm3 du début des années 90 au début des années 2000 et les vélos à quatre temps rebaptisés «Moto GP» qui leur ont succédé, sont disponibles avec des vélos déverrouillés grâce à la monnaie gagnée grâce aux défis de la course.

Simoncelli et d’autres apparaissent dans le mode historiqueComme Codemasters avec la Formule 1, Milestone vise à séduire la nostalgie de ses principaux joueurs avec des noms comme Doohan, Schwantz, Rainey et Criville disponibles pour courir contre et débloquer à l’ère des deux temps. Avec les quatre temps, les fans apprécieront sans aucun doute la chance de courir des champions à la retraite comme Stoner et Lorenzo et, dans une touche de bienvenue, vous pouvez également courir en tant que coureurs perdus bien avant leur temps, à savoir Dajiro Kato, Nicky Hayden et Marco Simoncelli.

Malheureusement, vous ne pouvez pas simplement choisir les vélos et les cyclistes à débloquer avec votre devise. Vous ne pouvez choisir que parmi trois options à la fois, chaque cycliste et chaque vélo ayant une chance différente d’apparaître dans le magasin lors de son cycle. Si vous voulez vraiment débloquer cette Yamaha 2004 Valentino Rossi, vous devez espérer que vous avez le bon montant quand il apparaît sur le marché.

Le Moto GP 20 n’est pas seulement un jeu solide à jouer, mais il est également très impressionnant. Le jeu tire un grand avantage de son moteur Unreal pour produire un jeu avec une haute qualité d’image. Les textures sont d’une netteté incroyable. Les effets de la pluie lors d’une course humide sont excellents. L’éclairage général du jeu est exceptionnel avec des circuits magnifiquement vibrants sous un ciel bleu clair et plus sombres sous des nuages.

Le jeu imprègne la marque Moto GP tout au long du jeu en intégrant le package graphique TV du sport dans le HUD et les commentaires avant et après la course de Keith Huewen pour ajouter cette saveur de diffusion. Cela ressemble à une recréation virtuelle vraiment authentique de Moto GP et une que les fans inconditionnels de ce sport apprécieront.

Malheureusement, nous avons rencontré un problème de performances lors de l’examen du jeu sur une PlayStation 4. La fréquence d’images baissait brièvement et à plusieurs reprises, le jeu roulait pendant une fraction de seconde, souvent juste avant l’apparition d’un graphique de télévision. Le faire se produire au milieu d’un coin est pour le moins gênant et la fréquence des gels momentanés est préoccupante.

Mis à part les problèmes de performances, Moto GP 20 est une balade amusante.Milestone propose un mode de performance pour Moto GP 20 sur PS4 Pro et Xbox One X qui, selon eux, devrait fournir un gameplay à 60 ips, mais cela n’a pas pu être testé pour notre examen. Espérons qu’ils seront en mesure de résoudre ces problèmes dans un futur patch.

Malgré cela, Moto GP 20 reçoit une recommandation ferme, même s’il va sans dire que les fans de ce sport l’apprécieront davantage que ceux qui ne connaissent que le monde de la course de grand prix moto.

Milestone nous a donné un jeu de course stimulant et gratifiant qui permet aux joueurs de se plonger dans les joies de la course de roue à roue aux côtés des plus grands pilotes de la planète, peu importe leurs capacités ou leur expérience.

Cela peut ne pas avoir l’attrait durable que d’autres franchises de course offrent, mais comme quelque chose pour aider à divertir les fans de sport automobile pendant la plus longue saison de notre vie, vous pourriez faire bien pire.

Évaluation .

Acheter Moto GP 20 VIP Edition pour PlayStation 4

Acheter Moto GP 20 pour Xbox One

Acheter Moto GP 20 pour PC DVD

Acheter Moto GP 20 pour Nintendo Switch

Moto GP 20

Auteur: Milestone

Éditeur: Koch Media

Publié: 23 avril 2020

Prix: 49,99 £ (PlayStation 4 / Xbox One), 39. / 99 £ (PC Windows / Steam / Nintendo Switch).

NB. La date de sortie aux États-Unis pour l’édition Nintendo Switch est le 5 mai.

. perçoit une commission sur les produits vendus via les liens vers nos partenaires affiliés ci-dessus, mais vous ne payez aucun supplément. Voir ici pour plus d’informations.

CommentairesParcourir tous les avis

Partagez cet article . avec votre réseau: