NASCAR a l’intention de tenir un calendrier complet de 36 courses malgré le coronavirus · .

NASCAR a l’intention de tenir son calendrier complet de 36 tours malgré l’augmentation du nombre de courses annulées en raison du Coronavirus à sept.

Le sport automobile le plus populaire aux États-Unis a commencé sa saison avec le Daytona 500 le mois dernier et a déjà organisé quatre courses. La manche prévue le week-end dernier à Atlanta a été la première à être annulée en raison du Coronavirus.

La série a déclaré qu’elle avait l’intention de reprogrammer la course avec la manche Miami-Homestead qui a été annulée avec elle. Lundi, NASCAR a annoncé cinq autres courses qu’il a l’intention de reporter après que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis aient demandé une interdiction de huit semaines des événements publics.

“La santé et la sécurité de nos fans, de l’industrie et des communautés dans lesquelles nous courons est notre priorité la plus importante. Ainsi, conformément aux récentes directives du CDC, NASCAR reporte actuellement tous les événements de course jusqu’au 3 mai, avec des plans de retour des courses à Martinsville, », A-t-il déclaré dans un communiqué.

«Nous apprécions la patience de nos fans et nous avons hâte de revenir sur le circuit. Nous avons l’intention d’organiser les 36 courses cette saison, avec un nouveau calendrier qui sera bientôt déterminé alors que nous continuons à surveiller cette situation de près avec les responsables de la santé publique et les experts médicaux.

“Ce qui est important transcende maintenant le monde du sport et nous nous concentrons sur la sécurité et le bien-être de chacun alors que nous traversons cette période difficile ensemble.”

Calendrier NASCAR 2020

RoundDateVenueStatus117 / 02 / 2020Daytona223 / 02 / 2020Las Vegas301 / 03 / 2020Californie408 / 03 / 2020Phoenix515 / 03 / 2020AtlantaCalled off622 / 03 / 2020HomesteadCalled off729 / 03 / 2020TexasCalled off805 / 04 / 2020CalledCall26 / 2020DoverCalled off1209 / 05 / 2020Martinsville1324 / 05 / 2020Charlotte1431 / 05 / 2020Kansas1507 / 06 / 2020Michigan1614 / 06 / 2020Sonoma1721 / 06 / 2020Chicago1827 / 06 / 2020Pocono1928 / 06 / 2020Pocono2005 / 07 / 2020Indianapolis2111209 2020Michigan2416 / 08 / 2020Watkins Glen2523 / 08 / 2020Dover2629 / 08 / 2020Daytona2706 / 09 / 2020Darlington2812 / 09 / 2020Richmond2919 / 09 / 2020Bristol3027 / 09 / 2020Las Vegas3104 / 10 / 2020Talladega3211 / 10 / 2020Charlotte3318 / 10 / 2020K20 2020Martinsville3608 / 11 / 2020Phoenix

