NASCAR et IndyCar pour partager les horaires lorsque la course reprendra?

Hier était le jour de choc pour l’Indy 500. L’Indianapolis 500 est maintenant un événement estival. Le Monster Mile pourrait être configuré pour un spectacle de course de week-end NASCAR de taille monstre.

Et un remaniement surdimensionné du calendrier se profile à chaque fois que NASCAR et IndyCar reprennent à la suite de la pandémie de coronavirus.

L’Indianapolis 500 a été reporté jeudi jusqu’au 23 août et ne se déroulera pas le week-end du Memorial Day pour la première fois depuis 1945.

L’Indy 500 était positionnée comme la course du milieu d’une Triple Couronne de course le Memorial Day qui a donné le coup d’envoi à la plus grande journée de sport automobile avec le Grand Prix de Monaco de Formule Un et s’est terminée avec le Coca-Cola 600 de NASCAR. la première fois en 104 ans d’histoire.

“Avec un certain nombre d’événements sportifs reportés qui sont reportés à l’été et au début de l’automne, il est franchement très difficile de trouver trois week-ends consécutifs comme nous l’avons traditionnellement fait en mai”, a déclaré Mark Miles, président et chef de la direction de Penske Entertainment Corp.

L’Indy 500 partage désormais le calendrier du week-end de course avec… le Drydene 400. Oui, le joyau de la couronne d’IndyCar servira de première partie à la course de la Coupe NASCAR au Dover International Speedway, cette piste mieux connue sous le nom de Monster Mile qui a souffert avec fréquentation décroissante et ses dates ont été mélangées autour du calendrier.

“La bonne nouvelle est qu’ils peuvent s’asseoir dans la tribune et regarder l’Indy 500 et rester et regarder notre course en direct”, a déclaré le président de Douvres, Mike Tatoian. «Quelle journée parfaite ce serait pour un fan de sport automobile. Regardez-le en direct sur votre téléphone, asseyez-vous dans la tribune et dégustez un hot-dog. »

À mâcher, Douvres n’a toujours pas de nouvelle date pour sa course de mai, l’un des sept week-ends NASCAR déjà reporté avant que la série ne reprenne le 9 mai à Martinsville Speedway.

Alors que chaque week-end confiné se déroule et que le nombre de décès dus aux coronavirus atteint environ 1 200, cet objectif semble de plus en plus improbable.

“Nous avons l’intention de participer à toutes nos courses de 36 points ainsi qu’à la compétition All-Star”, a déclaré le président de NASCAR, Steve Phelps. “À quoi ressemblent ceux-ci à ce stade particulier, nous examinons globalement quelles sont nos options. À ce stade, nous aimerions terminer la saison à Phoenix et garder la partie éliminatoire intacte. Cela dit, cela nécessitera de nombreuses opportunités différentes pour nous. »

Alors que va-t-il se passer?

NASCAR avait promis un remaniement de son calendrier staid en 2021, mais la crise pourrait forcer la série de stock car à offrir un avant-goût le reste de l’été. Courses de milieu de semaine, courses de nuit, doubles, rien n’est hors de la grille de départ en ce qui concerne les scénarios potentiels pour se presser dans les 32 courses restantes de la Coupe.

NASCAR a offert une rupture avec la tradition en juin avec Pocono Raceway qui devrait organiser un projet de loi jumelé NASCAR Cup Series, avec une course samedi, une dimanche. Le test pour ’21 pourrait maintenant être forcé sur au moins une autre piste – avec Dover la cible principale – avant la fin de cette saison.

“Le scénario parfait serait d’avoir suffisamment de temps pour bien se préparer pour deux week-ends de course distincts”, a déclaré Tatoian. “Si ce n’est pas possible, cela devrait être sous la forme d’un double titre.”

Faisons la course deux!

Il y a un programme double prévu en raison d’un coronavirus avec une torsion, une double facture IndyCar / NASCAR à Indianapolis Motor Speedway. La course sur route IndyCar se déroulera désormais le 4 juillet, un jour avant les courses NASCAR à The Brickyard, dans un double titre sans précédent entre les séries.

NASCAR a fixé une date butoir auto-imposée le 1er avril pour publier le calendrier 2021, et cela ne se produira pas, pas avec les courses de 2020 dans autant de flux.

La série aimerait envoyer un calendrier proposé aux équipes dans la semaine ou les deux prochaines, afin de faire la lumière sur ce qui nous attend. Une solution évidente, déplacer la course du 7 juin au Michigan International Speedway vers un doubleheader du 9 août sur la piste pour libérer un autre week-end.

“Nous travaillons avec Fox et avec NBC pour comprendre quelles fenêtres pourraient être disponibles”, a déclaré Phelps. «Cela viendra à mesure que nous élaborons ce calendrier. C’est complexe, c’est sûr. Mais les deux partenaires ont montré une grande volonté d’essayer de travailler avec nous, évidemment nous avec les autres sports pour trouver des fenêtres pour reprendre la course dans notre cas. »

Contrairement à NASCAR, qui a informé mardi son personnel que des baisses de salaire seront imposées dans toute l’entreprise jusqu’à ce que la série reprenne ses activités, c’est comme d’habitude sans licenciements ni baisses de salaire chez Douvres.

“Nous sommes une entreprise publique et nous gérons un personnel vraiment maigre”, a déclaré Tatoian. “C’est quelque chose que nous surveillons de très près. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes une petite équipe allégée et que nous sommes une entreprise qui a des dettes. En ce moment, nous tenons assez ferme, ce qui est formidable. “

