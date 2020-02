NASCAR: Hamlin remporte le Daytona 500, Newman hospitalisé

Ryan Newman a franchi la ligne d’arrivée, sa Ford planté à l’envers et engloutie dans les flammes, un sombre rappel d’un sport en péril qui a duré près de deux décennies sans décès.

À la ligne d’arrivée, Denny Hamlin est entré dans l’histoire avec une deuxième victoire consécutive de Daytona 500 lors d’une photo finale en prolongation contre Ryan Blaney, une célébration qui est rapidement devenue silencieuse à cause de la propagation de Newman.

“Je pense que nous tenons parfois pour acquis la sécurité des voitures”, a déclaré Hamlin. “Mais numéro un, nous prions pour Ryan.”

Environ deux heures après l’accident, NASCAR a lu une déclaration de Roush Fenway Racing selon laquelle Newman est dans “un état grave, mais les médecins ont indiqué que ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger”.

NASCAR a mis au rebut le groupe de victoire traditionnel pour la troisième victoire de Hamlin à Daytona 500, secouée par l’accident de Newman 19 ans après la mort de Dale Earnhardt dans le dernier tour du Daytona 500 2001. Earnhardt était le dernier pilote tué dans une course NASCAR Cup Series.

Newman avait pris les devants dans le dernier tour lorsque le pare-chocs de Blaney a attrapé l’arrière de sa Ford et a envoyé Newman à fond dans le mur. Sa voiture s’est renversée, a roulé, a été heurtée du côté du conducteur par une autre voiture, et a finalement dérapé sur la ligne d’arrivée en flammes.

Il a fallu plusieurs minutes pour que sa voiture soit remise sur ses roues. Le vainqueur du Daytona 500 2008 a été placé dans une ambulance en attente et transporté directement à l’hôpital, et les dégâts subis par sa Mustang ont été considérables. Il semblait que toute la cage de sécurité conçue pour protéger sa tête s’était effondrée.

Les conducteurs ont été frappés d’inquiétude, notamment un Corey LaJoie secoué, le conducteur qui a heurté la voiture de Newman alors qu’elle retournait.

“Dang, j’espère que Newman va bien”, a-t-il publié sur Twitter. “C’est le pire scénario et je n’avais nulle part où aller mais (dans) la fumée.”

Hamlin est le premier pilote depuis Sterling Marlin en 1995 à remporter des Daytona 500 consécutifs, mais sa célébration dans le couloir de la victoire a été modérée.

Hamlin a déclaré qu’il n’était pas au courant de la situation de Newman lorsqu’il a commencé sa célébration. Ce n’est que lorsque Fox Sports lui a dit qu’ils ne l’intervieweraient pas sur le front après ses burnouts que Hamlin a appris que l’incident de Newman était mauvais.

“C’est un équilibre étrange d’excitation et de bonheur pour vous-même, mais la santé de quelqu’un et de sa famille est plus grande que n’importe quelle victoire dans n’importe quel sport”, a-t-il déclaré. “Nous espérons juste le meilleur.”

Le propriétaire de l’équipe, Joe Gibbs, s’est excusé après la course pour la célébration de l’équipe gagnante.

“Nous ne savions rien avant le couloir de la victoire”, a déclaré Gibbs. «Je sais que pour beaucoup d’entre nous, participer à des sports et être dans des choses où il y a des risques, en quelque sorte, c’est ce qui les passionne. En course, nous savons ce qui peut arriver, nous rêvons simplement que cela ne se produit pas. Nous prions tous maintenant pour le résultat à ce sujet. »

Le finaliste Blaney a déclaré que la façon dont le dernier tour s’était déroulé, avec Newman bondissant devant Hamlin, que Blaney a obtenu une poussée de Hamlin qui l’a enfermé derrière Newman dans un mouvement d’alliance de marque pour Ford.

“Nous avons poussé Newman là-bas en tête, puis nous avons été poussés par le 11 … Je m’étais engagé à le pousser à la victoire et à faire gagner une Ford et à ce que les pare-chocs soient mal branchés”, a-t-il déclaré. “Il avait l’air mauvais.”

Hamlin avait huit pilotes Ford alignés derrière lui en tant que leader lors de la deuxième fusillade en prolongation sans un seul pilote Toyota à proximité pour l’aider. Cela a permis à Newman de le dépasser pour la tête, mais le choc dans le peloton a entraîné un virage serré de Newman à droite dans le mur, suivi de plusieurs rouleaux et d’un long dérapage à travers la ligne d’arrivée.

La victoire de Hamlin l’année dernière a été un balayage 1-2-3 pour Joe Gibbs Racing et a lancé une célébration de l’entreprise d’un an au cours de laquelle les pilotes Gibbs ont remporté un record de 19 courses et le championnat de la Coupe. Maintenant, sa troisième victoire au Daytona 500 le place aux côtés de six pilotes du Temple de la renommée en tant que vainqueurs de trois Daytona 500 ou plus. Il a égalé Dale Jarrett – qui a donné à JGR sa première victoire à Daytona 500 en 1993 – Jeff Gordon et Bobby Allison. Hamlin suit les quatre victoires de Cale Yarborough et le record de sept par Richard Petty.

Cette victoire est intervenue après seulement le deuxième report de pluie en 62 ans, une visite du président Donald Trump, une paire d’arrêts au drapeau rouge et deux heures supplémentaires. La marge de victoire de 0,014 était le deuxième plus proche de l’histoire de la course, et la victoire de Hamlin sur Martin Truex Jr.

Cette marge de victoire était de 0,01 seconde. La victoire dans “The Great American Race” est la troisième pour Toyota, le tout remporté par Hamlin. Gibbs a quatre victoires Daytona 500 en tant que propriétaire.

«J’ai juste l’impression d’être un étudiant du jeu. Je n’arrête jamais d’apprendre et d’essayer de comprendre où je dois me mettre au bon moment », a déclaré Hamlin. “Cela ne fonctionne pas toujours. Nous avons défié toutes les chances ici au cours des huit dernières années dans le Daytona 500, mais faites confiance à mes instincts, et jusqu’à présent, ils ont été bons pour moi. “

