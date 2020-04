NASCAR “indéfiniment suspendu” par Larson pour propos racistes · .

Le pilote de Ganassi NASCAR Kyle Larson a été suspendu par le championnat et son équipe suite à son utilisation d’une insulte raciale lors d’une course Esports hier.

Larson a utilisé le «N-word» tout en demandant à un autre pilote s’il pouvait être entendu pendant la course de Monza Madness. L’événement a été diffusé par eNASCAR, et l’échange de Larson a été entendu sur un flux Twitch impliquant plusieurs pilotes qui a été diffusé en public.

“Kyle, tu parles à tout le monde, mon pote”, lui a ensuite dit le rival Anthony Alfredo.

NASCAR a déclaré que Larson avait enfreint les règles interdisant toute «déclaration publique et / ou communication critiquant, ridiculisant ou dénigrant d’une autre personne en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état matrimonial, de sa religion, de son âge, ou condition de handicap. “

Larson a été “suspendu indéfiniment” et serait tenu de suivre une “formation de sensibilité”, a-t-il ajouté.

“NASCAR a fait de la diversité et de l’inclusion une priorité et ne tolérera pas le type de langage utilisé par Kyle Larson lors de l’événement iRacing de dimanche”, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Les directives de conduite de nos membres sont claires à cet égard, et nous appliquerons ces directives pour maintenir un environnement inclusif pour l’ensemble de notre industrie et de notre base de fans.»

Ganassi s’est dit «extrêmement déçu par ce que Kyle a dit hier soir lors d’un événement iRacing.

«Les mots qu’il a choisi d’utiliser sont offensants et inacceptables. À partir de ce moment, nous suspendons Kyle sans salaire pendant que nous travaillons sur cette situation avec toutes les parties concernées. »

Larson est arrivé en NASCAR dans le cadre du programme «Drive for Diversity» du sport, qui vise à accroître la participation au championnat parmi ceux issus de milieux sous-représentés. Il a remporté six courses depuis ses débuts en Coupe en 2013.

Il reste à voir combien de temps les suspensions de Larson le garderont hors du cockpit du monde réel. En 2013, le pilote de NASCAR XS, Jeremy Clements, a été suspendu pour une durée indéterminée pour avoir utilisé le même mot, et est retourné dans le cockpit après avoir raté deux courses. Cependant, plusieurs courses NASCAR à venir ont été annulées en raison de la situation mondiale.

