NASCAR invite les pilotes à la nouvelle série iRacing en réponse au Coronavirus · .

NASCAR a lancé un nouveau championnat iRacing mettant en vedette certains des meilleurs pilotes du sport pour «fournir des divertissements de course indispensables aux amateurs de sport» pendant la pandémie de coronavirus.

La populaire série de courses de stock-cars américaines a déjà annulé sept manches de sa saison 2020 en raison du Coronavirus, à commencer par la course du week-end dernier à Atlanta.

Les concurrents de la nouvelle série eNASCAR iRacing Pro Invitational comprendront des participants de la série NASCAR Cup, des championnats XS et Trucks ainsi que des «dignitaires NASCAR», ont déclaré les organisateurs.

Le champion en titre Kyle Busch fait partie de la liste des pilotes confirmés pour la série. Dale Earnhardt Jnr, Denny Hamlin, Clint Bowyer, Kyle Larson et Christopher Bell participeront également.

La série débutera ce dimanche par une course sur le circuit Homestead-Miami. Les détails du format de la course et d’autres événements de la série restent à confirmer.

“Jusqu’à ce que nous ayons des voitures sur la bonne voie, toute la communauté NASCAR s’est alignée pour offrir à nos fans passionnés une expérience unique, amusante et compétitive le jour de la course”, a déclaré Ben Kennedy, vice-président du développement des courses de NASCAR.

«Nos partenaires de longue date chez iRacing proposent un produit incroyable et nous sommes ravis de voir combien de nos meilleurs pilotes se cumuleront dans le domaine virtuel de la compétition.»

Le championnat a annoncé hier qu’il avait l’intention de tenir son calendrier complet de 36 courses malgré les perturbations causées par le coronavirus.

