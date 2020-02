Ne videz pas Danield Ricciardo, ça le pète

Date publiée: 28 février 2020

L’un des gars les plus sympathiques de la grille, Daniel Ricciardo a révélé la seule chose qui le «fait chier» à propos de ses rivaux.

Ricciardo est connu pour son sourire facile et ses blagues dans le paddock, cependant, le Honey Badger a ses limites.

L’un d’eux est masqué par un rival.

“En fin de compte, chaque conducteur pense qu’il est meilleur que le gars à côté d’eux”, a-t-il déclaré dans une interview au magazine Esquire.

«Sur la grille, j’ai tendance à être assez amical avec les gens, mais si je souris à quelqu’un et qu’il me vide, ça me fait chier.

“Je le prends personnellement pour sûr.”

Bien que l’Australien ne choisisse aucun pilote avec une «puce sur l’épaule», il a révélé que Kimi Raikkonen était l’un de ceux qui l’ignoraient.

Ricciardo et Raikkonen ne pouvaient pas être deux personnalités plus différentes et c’était très clair dans leurs premiers jours de course.

“Je me souviens que Kimi me donnait froid aux épaules et je l’ai pris personnellement”, a-t-il déclaré. «J’en ferais une note mentale, et sur la bonne voie si jamais je me sentais généreux, ça ne serait jamais envers lui.»

Dans une large interview, le pilote Renault a également évoqué son moment plutôt embarrassant lors du GP d’Azerbaïdjan de l’année dernière lorsqu’il est revenu à Daniil Kvyat.

Ricciardo a tenté de dépasser Kyvat au virage 3 sur le circuit de Bakou mais a dépassé et a fini par descendre la voie d’évasion.

Kvyat l’a suivi sur cette route.

Ricciardo a fait marche arrière pour revenir sur la piste mais ne s’est pas rendu compte que Kvyat était derrière lui.

Ricciardo a été giflé avec une pénalité de grille pour la course suivante pour avoir mis les deux voitures à la retraite.

“Cet incident m’a fait ressembler à un idiot”, a déclaré Ricciardo.

«Ce qui est frustrant, c’est qu’après un incident comme celui-là, il faut attendre la prochaine course pour que les gens croient à nouveau en vous.

“C’est comme, je veux dire à tout le monde” aujourd’hui, c’est nul et j’ai fait une erreur, mais croyez-moi, ça va aller mieux “. Parfois, il faut le sucer, attendre de faire ses preuves lors de la prochaine course.

“Personne n’aura jamais plus de 20 courses sans erreurs.”

