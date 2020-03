Ne vous attendez pas à voir Williams au T2, nous sommes toujours les plus lents

George Russell a minimisé les attentes d’une amélioration significative de Williams en 2020 après sa mauvaise campagne l’année dernière.

L’équipe a terminé dernière du championnat des constructeurs pour la deuxième année consécutive la saison dernière et a souvent été trop lente pour rivaliser avec ses rivaux de milieu de terrain. Il a mieux résisté aux tests de pré-saison cette année, ce qui a fait naître l’espoir d’une résurgence, mais Russell doute qu’ils en aient fait assez pour se hisser au dernier rang de la grille.

“Nous sommes sans aucun doute en meilleure position”, a-t-il déclaré, “[but] Je pense que nous sommes toujours la voiture la plus lente. Je ne vais pas me laisser emporter par nous-mêmes, mais nous avons définitivement réduit l’écart.

“C’est tout ce que nous aurions pu espérer cet hiver et nous irons à Melbourne pour voir. Mais comme je l’ai dit, ne vous attendez pas à nous voir en quelque sorte Q2, Q3. Nous nous sommes nettement améliorés, mais les attentes sont toutes sous contrôle. “

Le châssis 2019 de l’équipe était souvent inférieur d’une seconde au rythme de la voiture la plus lente. Russell espère que la voiture de cette année est au moins assez rapide pour qu’ils profitent des problèmes des autres équipes.

“L’année dernière, lorsque nous avons surclassé notre voiture, nous étions toujours en 19ème position et en terminant 19ème”, at-il déclaré. «J’espère donc que cette année, lorsque les gens se déroberont et que nous performerons bien, c’est là que nous pourrons saisir les opportunités et que nous devrions courir.

«Mais comme je l’ai dit, les attentes sont sous contrôle. Le faire à Barcelone lorsque le test est une chose, aller à Melbourne sera une toute autre histoire. »

Williams fait face à une période de reconstruction similaire à celle que McLaren a récemment traversée, estime Russell.

«En tant que Williams, nous voulons progresser beaucoup plus haut dans la grille. Leurs objectifs ne sont pas seulement d’aller bien à l’arrière, c’est au cours des prochaines années de faire de grands progrès. J’espère que c’est un tournant mais c’est un long chemin. Je pense que McLaren en est le meilleur exemple, combien de temps il leur a fallu pour récupérer et regarder où ils en sont maintenant.

“Donc, comme je le dis, il vaut mieux sous-promettre et sur-livrer. Mais de mon côté et de tout le monde chez Williams, nous allons simplement aller à Melbourne pour essayer de tout retirer de cette voiture. »

