Netflix présente le documentaire du quintuple champion de F1, Juan Manuel Fangio

Pour ces périodes d’isolement, notamment pour les amateurs de sport automobile, très bonne nouvelle. Netflix vient de sortir un documentaire “Fangio: l’homme qui a dompté les machines” en l’honneur du quintuple champion argentin de F1.

Bande-annonce documentaire

Ce précieux matériel cinématographique illustre la vie et la carrière d’El Chueco, en particulier à l’époque où le sport automobile n’avait aucune mesure de sécurité et où de nombreux obstacles devaient être surmontés, donnant ainsi plus de valeur à ses titres et à ses succès.

Le documentaire contient de précieux témoignages tels que celui de son neveu Juan Manuel Fangio II, Jackie Stewart, Alain Prost, Nico Rosberg, Fernando Alonso, Mika Häkkinen, Toto Wolff et Horacio Pagani entre autres.

La clé du lancement de la réalisation de ce documentaire a été un modèle mathématique réalisé à l’Université de Sheffield, qui a analysé qui était le meilleur pilote de F1 de l’histoire de 1950 à 2014. Là, le pilote Balcarce a été le gagnant.

Enregistré en Argentine, en Allemagne et en Italie, ce documentaire est désormais disponible sur Netflix.

