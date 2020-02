Newey: la réglementation 2021 n’est pas ce que devrait être la Formule 1

Adrian Newey de Red Bull a annoncé les nouveaux règlements pour la saison de Formule 1 2021, suggérant qu’ils étouffent l’innovation dont le sport devrait être fier.

L’ingénieur derrière dix voitures gagnantes du championnat, la réputation de Newey pour sortir des sentiers battus avec ses conceptions est bien établie.

Cependant, il craint que le nouvel ensemble de règles ne fasse de ces innovations une chose du passé.

«À bien des égards, je suis impatient de changer la réglementation, car c’est l’occasion d’essayer de comprendre de nouvelles choses. Ce que je n’aime pas, c’est la tendance générale des réglementations successives à devenir de plus en plus restrictives », a déclaré Newey à inews.co.uk.

“Ce qui était très bien avec le dernier changement majeur de 2009, c’est qu’il n’était pas plus restrictif. Mais ces nouveaux pour 2021 sont très restrictifs et normatifs. Et je pense que c’est une honte affreuse.

“Cela en fait un peu GP1, ce qui n’est pas ce que je pense que la Formule 1 devrait être.”

Présenté dans le cadre des tentatives du propriétaire de F1 Liberty Media d’augmenter la compétition dans ce sport, Newey a suggéré qu’il parle pour beaucoup dans le paddock.

“Il a été mis en œuvre indépendamment de ce que les gens pensent, donc que ce soit bon pour le sport ou non, seul le temps nous le dira”, a-t-il déclaré.

.