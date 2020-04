Nicholas Latifi claque son étiquette de conducteur, dit qu’il a gagné sa place

Date publiée: 14 avril 2020

Arrivé sur la grille de F1 avec une multitude de sponsors derrière lui, Nicholas Latifi est catégorique: il a «gagné» sa place parmi l’élite.

L’année dernière, Williams a annoncé que Latifi, le pilote de réserve de l’équipe pour 2019, accèderait à un siège de course pour 2020, en remplacement de l’actuel Robert Kubica.

La signature du Canadien n’a pas été une surprise, d’autant plus que des informations affirmaient qu’il apportait «30 millions d’euros» avec lui grâce à un parrainage.

Une grande partie de cela vient de Sofina Foods; son père, Michael, étant PDG de cette entreprise.

Mais ce n’est pas le seul sponsor de Latifi.

Le jeune homme de 24 ans est également soutenu par la Banque Royale du Canada et Lavazza, l’un des torréfacteurs de café les plus en vue au monde.

En tant que tel, Latifi, dont la seule réussite notable en course automobile a été finaliste au Championnat de Formule 2 de l’année dernière, a déjà reçu la mention «conducteur payant».

Latifi, cependant, insiste sur le fait qu’il a plus que prouvé qu’il mérite une place sur la grille de Formule 1.

“C’est une perspective qui sera toujours en arrière-plan pour quelqu’un avec mes antécédents, disons”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

«La réalité du sport automobile est que c’est un sport cher… Pour courir, il faut du financement, que ce soit par le soutien de la famille, des sponsors personnels, des sponsors d’entreprise ou ce que vous avez, mais l’argent vient toujours de quelque part.

«Mais je pense spécifiquement, en ce qui concerne l’entrée en Formule 1, il y a quelques années, ils ont implémenté tous les points de Super Licence comme une sorte de barrière pour ne permettre à personne d’entrer – et, évidemment, d’après mes résultats des dernières années, je ‘ disons que nous avons plus que dépassé ces points, et je pense que j’ai gagné ma place et je mérite d’être ici. »

Les débuts de Latifi en Formule 1 sont suspendus alors que la Formule 1 attend le début de la saison 2020. Cela a été repoussé au GP de France en juillet, mais même cela est menacé après que la France ait interdit tous les rassemblements de masse jusqu’à la mi-juillet.

