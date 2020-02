Nicholas Latifi: Deux mauvaises années ne définissent pas l’héritage de Williams

Date publiée: 6 février 2020

Rejoignant Williams à un point bas de l’histoire de l’équipe, Nicholas Latifi insiste sur le fait que les deux mauvaises années ne «définissent» pas ce dont l’équipe est capable.

Alors que 2018 a été une saison lamentable pour Williams, l’année dernière a été encore pire.

L’équipe n’a réussi qu’un seul point au cours d’une saison au cours de laquelle elle a passé la plupart du temps à jouer sur les ailes arrière des rivaux, si elle pouvait encore les voir.

Robert Kubica, qui a marqué ce point pour Williams au GP d’Allemagne, a décidé de quitter à la fin de la campagne, libérant ainsi un espace pour le pilote d’essai Latifi 2019.

Le Canadien courra aux côtés de George Russell cette saison et est déterminé à aider Williams à revenir aux jours de gloire d’antan.

“Je pense qu’il sera toujours difficile d’entrer en F1 en tant que recrue”, a-t-il déclaré à FormulaRapida.net.

“Il a ses propres défis, mais je pense que je rejoins une grande équipe pour une première année, je sais qu’ils ont l’histoire de développer de jeunes pilotes, [they are] l’une des équipes les plus performantes de F1 de l’histoire, donc je pense que deux mauvaises années ne définissent pas l’héritage d’une équipe.

«Cela ne définit pas ce dont ils sont capables, donc j’ai une confiance totale en tout le monde avec ce que j’ai vu jusqu’à présent travailler avec l’équipe, nous allons surmonter les problèmes et, espérons-le, revenir à un ordre de marche plus compétitif.

«J’ai hâte de faire ma part, tout ce que je peux pour y contribuer et c’est certain. il va y avoir des défis, mais [I’m] certainement pas sous-estimer le défi que sera la F1. Je sais que j’aurai encore beaucoup à apprendre.

«J’ai eu l’occasion en 2019 d’avoir pas mal d’occasions en piste avec Williams. Je sais à quoi m’attendre avec la voiture, je me sens bien dans l’environnement de l’équipe dès le premier jour, je me sentais un peu comme à la maison, je me sentais juste capable d’être moi-même.

“Je pense que c’est important lorsque vous vous lancez dans une nouvelle équipe, en particulier une équipe de F1, tant de gens avec qui vous travaillez, je suis vraiment impatient de le faire.”

