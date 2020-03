Nicholas Latifi ne ressent pas de nerfs, du moins pas encore

Date publiée: 27 mars 2020

Avec ses débuts en Formule 1 en attente, Nicholas Latifi dit qu’il n’est pas nerveux car il a l’impression que sa promotion à Williams est une continuation du travail de l’année dernière.

La saison dernière, Latifi était le pilote d’essai et de réserve de Williams, le Canadien faisant ce travail avec ses engagements en Formule 2.

Il a participé à six séances d’entraînement du vendredi tout en passant du temps en FW42 lors d’essais en saison.

Cette année, il a été promu pilote de course, remplaçant Robert Kubica comme nouveau coéquipier de George Russell.

Latifi a effectué les tours de la nouvelle FW43 lors des tests de pré-saison, mais devra attendre au moins la mi-juin pour tourner un tour de colère alors que la saison de Formule 1 est en suspens.

Il en va de même pour ses débuts officiels.

“Je dirais qu’il n’y a pas vraiment de nerfs pour le moment”, a expliqué le joueur de 24 ans.

«J’ai en quelque sorte dit que depuis le début des tests d’hiver en tant que pilote de course officiel, pour moi, cela ressemblait à une continuation du travail que je faisais avec l’équipe l’année dernière.

«J’étais déjà très à l’aise dans l’environnement d’équipe.

“Pour être honnête, tout ce qui m’a fait me sentir un peu plus comme si j’étais le pilote de course était entièrement externe – tous les médias, les interactions avec les fans, c’est juste à un niveau beaucoup plus élevé.

«En ce moment, tout est encore calme. Peut-être qu’une fois que j’attends sur la grille et que les lumières sont sur le point de s’éteindre, c’est probablement quand je vais le remarquer. “

Latifi est confiant que Williams a fait un pas en avant avec le FW43 mais si cela sera suffisant pour les faire sortir du bas des feuilles de temps reste à voir.

Williams a réalisé les gains les plus importants de toutes les équipes lorsque les temps des tests de Barcelone l’an dernier sont comparés à ceux de cette année.

L’équipe s’est améliorée de plus d’une seconde par tour.

Latifi a déclaré: «C’est définitivement un pas en avant.

«Il est difficile de quantifier combien, car c’est toujours la même chose lors des tests d’hiver, on ne sait jamais vraiment ce que les gens font avec les modes moteur et les niveaux de carburant.

«Mais dès mon premier contact avec la voiture, c’était définitivement beaucoup plus agréable à conduire, ce qui donnait au conducteur beaucoup plus de confiance pour pousser et attaquer les virages, c’est ce que vous voulez.

“Nous sommes optimistes, c’est certainement un pas en avant, mais nous allons juste devoir attendre et voir à quel point.”

