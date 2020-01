Nicholas Latifi révèle l’inspiration derrière le choix du n ° 6

Date publiée: 20 janvier 2020

Le pilote de Williams, Nicholas Latifi, a révélé pourquoi il avait choisi le numéro six pour participer à la prochaine campagne de Formule 1 en 2020.

Latifi, la seule recrue sur la grille de Formule 1 cette saison, était le dernier pilote qui avait besoin de choisir un numéro – mais n’était pas pressé de le faire après avoir été confirmé comme la moitié de la formation des pilotes de Williams en novembre dernier.

Mais l’attente est enfin terminée et le Canadien courra avec le numéro six. Via les réseaux sociaux de Williams, il a expliqué les raisons de sa décision.

“J’ai décidé de choisir le numéro six parce que je viens de Toronto et Toronto est connue sous le nom de six”, a déclaré Latifi.

“Fondamentalement parce que si vous êtes de là-bas, votre indicatif régional pour votre numéro de téléphone est soit 416 soit 647. C’est un peu idiot mais ça reste un peu coincé.”

«Je viens de terminer avec le simulateur maintenant chez Williams. Je pensais avant de partir que je pourrais le rendre un peu plus chaleureux pour la prochaine fois que je reviendrai. »

