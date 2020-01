Nick Fry remet en question les prétentions de Nico Rosberg à Schumi

Date publiée: 28 janvier 2020

L’ancien homme de Mercedes, Nick Fry, admet qu’il ne sait pas si c’est vrai, mais il serait “surpris” que Michael Schumacher prenne le temps de jouer à des jeux d’esprit avec Nico Rosberg.

En battant Lewis Hamilton au Championnat des pilotes 2016, Rosberg a déclaré au monde entier qu’il avait appris les jeux de l’esprit des meilleurs; Michael «Mr Mind Games» Schumacher.

Il a parlé d’un incident avant de se qualifier pour le Grand Prix de Monaco lorsque Schumacher a acculé les toilettes pour jeter délibérément Rosberg hors de son jeu.

“Voici Michael, dans les toilettes, appuyé contre le mur en regardant sa montre et il savait que tant qu’il s’en sortait avec trois minutes à faire, il pouvait à peu près sauter dans la voiture, mettre les ceintures de sécurité et aller avant perdre du temps réel et ruiner toute la stratégie de qualification de l’équipe », se souvient-il lors de son podcast Beyond Victory.

“Il n’y a pas d’options pour moi. Je suis allé pour l’option de seau d’huile dans le coin. J’ai réussi à faire ce qu’il fallait, mais la panique a eu un tel impact sur mes qualifications.

«Pendant que je suis avec mon seau d’huile, la porte s’ouvre, Michael se détend, sort et dès qu’il part du coin, il commence à marcher plus vite car il sait qu’il lui reste environ deux secondes pour se qualifier.

“Ces jeux toute la journée.”

Fry, qui était le PDG de Mercedes à l’époque, a remis en question la validité des affirmations car il n’a jamais vu Schumacher s’engager dans des jeux avec son coéquipier.

“Je ne sais pas si c’est vrai, je serais surpris si c’était le cas”, le cite F1i.com dans un podcast Flat Chat.

«Les gens aiment caractériser Michael comme cet ignoble Allemand qui a joué toutes sortes de tours. Et je peux honnêtement dire que je ne l’ai pas vu.

«Ce que j’ai vu, c’est quelqu’un qui était très bon pour être un grand joueur d’équipe.»

Il a ajouté: «Il était vraiment la personne qui a réalisé que pour qu’il puisse jouer au plus haut niveau, il devait obliger tous les autres à se produire au plus haut niveau.

“Et c’est pourquoi il a connu un immense succès sur une longue période de temps.

“Je n’ai pas vu de jeux d’esprit ou de bêtise particuliers entre les deux pilotes, en fait bien au contraire. J’ai vu presque une approche paternelle de Michael.

“Quand tout est dit et fait avec Michael Schumacher, je pense qu’il sera sur un piédestal encore plus élevé qu’il ne l’est dans la plupart des gens maintenant.”

Mais alors que Schumacher était un homme d’équipe, Fry dit que tous les pilotes avec lesquels il a travaillé n’ont pas la même éthique.

“J’ai vu les deux côtés de la médaille”, a-t-il ajouté.

«Mon introduction à la Formule 1 a été de travailler avec Jacques Villeneuve qui semblait ravi de marcher jusqu’à la voiture avec son casque, il n’a donc eu à parler à personne.

“Il ne semblait pas avoir beaucoup de relation avec les mécaniciens ou même savoir qui diable ils étaient, alors que Michael était à l’autre bout de l’échelle.”

