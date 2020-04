Nick Heidfeld: Robert Kubica s’est plaint de favoritisme chez BMW

Date publiée: 23 avril 2020

La saison dernière, Robert Kubica s’est plaint que les Williams favorisaient George Russell et il semble qu’il n’y ait rien de nouveau à cela, Nick Heidfeld affirmant que c’était la même chose lorsqu’ils étaient coéquipiers chez BMW.

Kubica et Heidfeld ont passé trois ans et un peu ensemble en tant que coéquipiers avec l’équipe BMW-Sauber de 2006 à 2009.

Pendant ce temps, ils ont remporté 17 podiums, dont une victoire au Grand Prix, le triomphe de Robert Kubica en 2008 au GP du Canada.

Heidfeld a obtenu huit de ces trois premiers résultats avec Kubica avec neuf.

Cependant, selon l’Allemand, son coéquipier polonais a passé beaucoup de temps à se plaindre que Heidfeld recevait un traitement préférentiel de BMW.

“Il était le coéquipier que j’ai eu le plus longtemps en Formule 1, pendant près de trois saisons”, a déclaré Heidfeld lors du dernier podcast Beyond The Grid, “et je dirais qu’il était le plus complet de tous les coéquipiers que j’avais .

“Il n’était pas aussi rapide que Kimi [Raikkonen] dans les courses et il n’a pas été aussi rapide que [Mark] Webber était en qualification.

«Mais dans l’ensemble, dans l’ensemble, il était vraiment là-haut.

«Ce que je n’aimais pas chez lui, ou ce qui était aussi pour lui quelque chose de pas vraiment utile, c’est que la plupart du temps il pensait que l’équipe me profitait de lui, parce que c’était une équipe allemande comme BMW et j’étais un Allemand chauffeur.

«Je n’aimais pas ça parce qu’il l’a fait souvent dans la presse et je pense que ce n’était tout simplement pas vrai.

«Il a toujours dit que l’équipe me préférait à lui, et je vais mieux quoi que ce soit. Ce n’était pas vrai. “

Kubica a passé une partie de la saison dernière, sa première et une seule avec Williams, se plaignant que l’équipe favorisait son coéquipier Russell.

Williams a nié cela.

«Je peux vous assurer que George et Robert ont les mêmes voitures pour chaque course et c’est ainsi depuis le début de la saison. Pourquoi ferions-nous de la discrimination contre l’un de nos chauffeurs? » a déclaré le chef d’équipe adjoint Claire Williams.

