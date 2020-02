Nico Hulkenberg dort bien après sa sortie de F1

Date publiée: 5 février 2020

Nico Hulkenberg est en «paix» avec sa sortie de Formule 1, affirmant qu’il n’a pas l’impression d’avoir des affaires inachevées avec le sport.

L’Allemand s’est éloigné de la Formule 1 à la fin de la saison 2019 après avoir été incapable de décrocher un nouvel emploi après avoir perdu son siège Renault au profit d’Esteban Ocon.

Il était en pourparlers avec Haas, mais cela aurait échoué en raison de ses revendications salariales.

Alors que Hulkenberg était également lié à Alfa Romeo, l’équipe propulsée par Ferrari a plutôt choisi de conserver Antonio Giovinazzi pour une deuxième saison.

En tant que tel, le GP d’Abou Dabi de fin de saison a également marqué la fin de la carrière de Formule 1 de Hulkenberg.

Il est reparti avec 511 points, une pole position, deux tours les plus rapides et le record indésirable du plus grand nombre de départs sans un seul podium.

Le joueur de 32 ans n’a pas encore confirmé ses plans pour 2020.

Il a déclaré à RaceFans.net que “cela ne ressemble pas à une affaire inachevée”.

Il a ajouté: «J’ai fait mon travail, j’ai vraiment bien performé au fil des ans, de manière très constante.

“[There were] plusieurs fois quand il était sur le point ou que d’autres personnes n’étaient pas embauchées ou n’avaient pas d’emploi.

«J’étais toujours recherchée, puis j’ai été embauchée et payée pour conduire. Cela parle donc aussi d’une certaine qualité.

«Bien sûr, j’aimerais avoir un autre type de record et plus de points là-dessus, un podium ou des victoires.

“Mais je sais pourquoi, les raisons et pourquoi les choses ne se sont peut-être pas passées ainsi. Mais je suis en paix avec moi-même.

«Je dors bien la nuit, les yeux fermés.

“Je serais ravi de continuer à courir mais sinon, la vie continue.”

