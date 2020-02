Nico Rosberg: 2020 pourrait voir la relève de la garde

Date publiée: 27 février 2020

Nico Rosberg pense que 2020 pourrait être «l’année du transfert» pour couronner un champion du monde de Formule 1 de la jeune génération.

Son vieil ennemi, Lewis Hamilton, a remporté cinq des six derniers championnats du monde et est un grand favori pour décrocher un septième titre, un record, en 2020.

Charles Leclerc et Max Verstappen ont tous deux été désignés comme champions du monde en devenir et Rosberg pense que cela pourrait être la saison où nous verrons un pilote de la partie la plus jeune de l’argenterie de l’élévation du spectre.

“J’ai de grands espoirs que ce sera incroyablement excitant, l’année dernière, nous avons vu différents gagnants”, a déclaré Rosberg via The Daily Mail.

«Nous avons vu Red Bull gagner, Ferrari gagner, je crois vraiment qu’il y a une grande possibilité qui se poursuit cette saison.

«S’ils intensifient les choses, ce serait tellement génial si les trois équipes s’affrontaient. Cela nous donnerait une saison de Formule 1 spectaculaire et c’est tout ce que je souhaite.

«Cela pourrait être l’année de la passation mais cela dépend de la voiture et du défi de Verstappen et Leclerc. Je ne compterais pas non plus Valtteri Bottas, Sebastian Vettel sera là aussi.

«Il y a beaucoup de pilotes qui, s’ils ont la bonne voiture, pourraient devenir champions du monde et le transfert pourrait certainement se produire d’une génération à l’autre.»

