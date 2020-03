Nico Rosberg: ‘Je ne peux pas dire que Max Verstappen est meilleur que Lewis Hamilton’

Date publiée: 10 mars 2020

Nico Rosberg a pesé sur le débat Lewis Hamilton contre Max Verstappen en disant que son vieil ennemi est, à ce stade, un meilleur pilote que son rival néerlandais.

Verstappen espère qu’il sera le principal concurrent pour détrôner Hamilton en 2020 et les discussions sur la paire ont été houleuses à l’approche de l’ouverture de la saison en Australie.

Lando Norris a suggéré que Verstappen était le meilleur coureur par rapport à Hamilton, mais Rosberg pense que c’est Hamilton qui a l’avantage.

“Max est le seul gars en F1 qui est au même niveau que Lewis”, a déclaré Rosberg à l’agence de presse PA.

«Il a ce talent exceptionnel très rare que Lewis a – un talent unique dans une génération – et s’il a la bonne voiture, il ne fait aucun doute qu’il sera un concurrent pour le championnat cette saison.

«Mais vous ne pouvez pas dire que Max est un meilleur pilote que Lewis. Lewis va devenir le meilleur de tous les temps, vous ne pouvez donc pas du tout le dire.

«Lewis est le favori absolu pour remporter le championnat – mais j’espère vraiment que nous pourrons vivre une saison passionnante.

“Je suis confiant et optimiste que Red Bull et Ferrari peuvent améliorer leur jeu et être sur un pied d’égalité avec Mercedes.”

