Nico Rosberg: “Peut-être” que je n’avais pas le talent de Lewis Hamilton

Date publiée: 13 avril 2020

Nico Rosberg admet qu’il “peut-être” n’avait pas le talent de l’ancien coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton, qui, selon lui, pourrait remporter “neuf” titres.

Rosberg et Hamilton ont été coéquipiers chez Mercedes de 2013 à 2016. Hamilton remporterait le titre à deux reprises au cours de cette période (2014 et 2015), tandis que Rosberg remporte son seul championnat du monde en 2016 et se retire de la Formule 1 peu de temps après.

Rosberg reste le seul pilote à avoir battu Hamilton au titre depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014, et il pense que son ancien coéquipier pourrait remporter jusqu’à neuf titres.

Cela étant dit, l’Allemand utilise ses propres expériences pour prouver pourquoi les conducteurs devraient fixer des objectifs d’amélioration régulière, plutôt qu’un certain nombre de records.

Il pense que Hamilton était «peut-être» plus talentueux que lui en tant que coureur, donc fixer un objectif pour gagner x nombre de titres était une erreur.

“Non, non, c’est faux”, a déclaré Rosberg au journal autrichien Der Standard, lorsqu’on lui a demandé si les gens devraient se fixer des objectifs ambitieux.

«Il faut trouver un équilibre. Un objectif est que vous vous optimisiez et que vous tiriez le meilleur parti de vos options.

«Certaines personnes courent et n’ont peut-être pas le talent d’un Lewis Hamilton, où je pourrais peut-être me compter.

«C’est pourquoi il n’est pas réaliste pour moi d’être champion du monde neuf fois, tout comme il pourrait le faire. Ce n’est pas mon ambition. Mon ambition est de tirer le meilleur de moi-même et c’est ce que je me suis fixé.

«De plus, il y a un objectif concret en conséquence. Le problème avec les objectifs sous forme de résultat est que tout dépend de vous.

«Si j’ai ensuite des dommages à ce moteur et que j’ai ma propre optimisation comme objectif, je peux toujours être extatique quand je sais que j’ai tout accompli si brillamment le jour et toute l’année.

“C’est extrêmement important – mais ce n’était pas non plus une de mes forces. J’étais aussi beaucoup trop concentré sur le résultat. Bien sûr, cela se produit parce que tout votre environnement en parle tout le temps. Tout le reste n’a pas d’importance.

«En tant qu’athlète, vous devez essayer de trouver l’équilibre et continuer à vous concentrer sur l’optimisation de vos propres capacités. C’est ce que j’ai appris au fil du temps. J’ai fait des progrès, mais il est si difficile de faire de grands progrès.

«Je pense que les athlètes les plus performants ont cet équilibre et pas seulement l’accent mis sur les résultats.»

