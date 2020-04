Nico Rosberg se retire de la série Virtual GP

Date publiée: 2 avril 2020

Le champion du monde 2016 Nico Rosberg est un grand fan de la série Grand Prix Virtuel de Formule 1 – mais ne rejoindra pas lui-même la compétition.

Sans réelle course de Formule 1 à l’ordre du jour dans les mois à venir, diverses compétitions Esports contribuent à combler le vide avec la Formule 1 en organisant une série de Grand Prix Virtuels.

La première course virtuelle à Bahreïn a attiré deux pilotes sous la forme de Lando Norris et Nicholas Latifi, mais la deuxième course de ce dimanche en Australie compte désormais cinq pilotes de Formule 1 au total. Charles Leclerc, Alex Albon et George Russell se joindront à eux.

Rosberg, cependant, n’ajoutera pas son nom à la liste. Bien qu’il veuille se joindre à l’action, il ne lui est tout simplement pas possible de le faire.

“C’est incroyable de voir jusqu’où cette course virtuelle est arrivée”, a déclaré Rosberg à Sky Sports News.

“C’est super amusant à regarder, super divertissant et je ne peux que recommander à tous les fans de F1 d’y jeter un œil. Si vous pensez “je ne vais pas aimer ça”, vous serez surpris. C’est très, très agréable.

«Il y a une grande action, de grandes batailles, donc je pense que c’est formidable que beaucoup de pilotes de F1 s’impliquent.

«Si j’étais encore pilote, j’aurais certainement été impliqué. Même aujourd’hui, j’aurais été impliqué mais il n’y a aucun moyen pour moi d’être impliqué car je n’ai pas d’équipement ici [in Ibiza] et je ne peux pas sortir de la maison pour organiser l’obtention d’une sorte de volant – sinon j’aurais aussi rejoint.

“Donc, aucune chance.”

Rosberg a également rendu hommage à son ancienne équipe Mercedes pour son rôle dans la mise au point d’une aide respiratoire en moins de 100 heures pour aider les services d’urgence en ces temps difficiles.

“Cela a été la meilleure preuve de la qualité incroyable des équipes de F1 en ingénierie et de la manière dont elles ouvrent vraiment la voie”, a ajouté Rosberg.

«Pour que Mercedes puisse développer une aide respiratoire de cette manière en si peu de temps, ce qui pourrait potentiellement sauver tant de vies, je suis très fier que mon ancienne équipe ait pu le faire. C’est génial. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.