Nico Rosberg sur les trois options de Lewis Hamilton et son successeur

Date publiée: 19 février 2020

Lewis Hamilton a trois options pour 2021; il peut signer à nouveau avec Mercedes, rejoindre Ferrari ou «chill in Colorado», dit son ancien coéquipier Nico Rosberg.

La saison dernière, une vague de rumeurs a lié Hamilton à un déménagement chez Ferrari, le Britannique admettant avoir eu quelques entretiens avec le président de la Scuderia.

Depuis lors, Ferrari a enfermé Charles Leclerc dans un accord à long terme, Red Bull a fait de même avec Max Verstappen et Hamilton a déclaré qu’il se penchait vers Mercedes.

Maintenant que les tests de pré-saison sont en cours, le patron de Brit and Mercedes, Toto Wolff, reprendra les discussions sur un nouveau contrat avec des informations selon lesquelles un contrat de deux ans est à l’ordre du jour, d’autres affirment que Hamilton veut une prolongation de quatre ans.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’avenir de son ancien coéquipier, GPBlog cite Rosberg comme ayant déclaré à RTL: «Peut-être que Lewis se refroidit dans le Colorado ou qu’il est chez Mercedes ou Ferrari. Cela me semble être les options.

«Il est difficile de me mettre à sa place. Il a accompli tant de choses et il se passe aussi beaucoup de choses.

“Tout dépendra en fin de compte des performances de la voiture, qu’elle reste dans le sport.”

Cette saison, Hamilton vise un septième titre record de championnat des pilotes, ce qui, s’il l’atteint, le mettra à égalité avec Michael Schumacher.

Il y a cependant quelques jeunes qui attendent de prendre son trône avec le pilote Red Bull Verstappen en tête.

“Verstappen est juste sensationnel”, a déclaré Rosberg. «C’est toujours agréable de le regarder et sans lui, la course est tout simplement moins amusante.

«Il est l’un des plus grands talents et peut-être le pilote le plus rapide.

«Il est possible qu’il obtienne une voiture cette année pour se battre pour le titre mondial.

«La saison dernière, il était déjà impressionnant qu’avec une voiture moindre, il ait gardé les deux Ferrari derrière lui.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.