Nicolas Todt: Avoir un père comme celui-ci m’a certainement aidé

Qui est Nicolas Todt? Le président de la FIA, Jean Todt, est peut-être celui qui fait la une des journaux, mais en ce qui concerne la famille Todt, il n’est pas le seul à faire des vagues en Formule 1.

Entrez son fils Nicolas, un joueur sérieux à part entière. Gestionnaire des pilotes de F1 Daniil Kvyat et Charles Leclerc, Todt junior est une présence régulière dans le paddock, mais quelqu’un que peut-être beaucoup d’entre vous ne connaissent pas trop.

Donc, maintenant que nous passons un aussi bon moment que nous, nous avons pensé essayer de trouver la réponse à la question: qui est Nicolas Todt? – peut-être avec un peu d’aide de l’homme lui-même.

«Avoir un père comme celui-ci m’a certainement aidé à entrer dans cette industrie parce que j’ai pu suivre de près le sport automobile dès mon jeune âge et développer un très bon réseau», disent les mots de Nicolas lui-même lors d’une interview avec Forbes Monaco en août 2019.

Et en effet, il s’agit d’un réseau assez impressionnant pour l’homme de 42 ans.

Non seulement il gère les Kvyat et Leclerc susmentionnés, mais par le biais de sa société All Road Management, il gère également les pilotes Marcus Armstrong, James Calado, Caio Collet, Jose Maria Lopez, Felipe Massa, Gabriele Mini et a également dirigé feu Jules Bianchi.

De plus, Todt est copropriétaire de Birel ART, l’un des plus grands fabricants et équipes de karting, et était auparavant copropriétaire de l’équipe ART GP2, qui a vu Nico Rosberg et Lewis Hamilton traverser ses rangs.

Sur une note connexe, Massa a été nommé au poste de Président de la CIK-FIA en 2017, un rôle qu’il continue d’occuper alors que la FIA investit dans le karting au niveau local, dans les pays en développement, sous les auspices du Programme de subventions sportives de la FIA. Plus récemment, lors de la première Coupe MENA de karting, à Oman, le mois dernier, où Birel ART était le fournisseur préféré de l’événement.

Cependant, Todt junior ne s’est pas simplement réveillé un jour et s’est retrouvé avec ses doigts dans tant de tartes, comme il l’a dit à motorsport-magazin.com: “J’ai toujours été un grand fan de sport automobile, [and] bien sûr, j’ai aimé ce que mon père a fait. Et j’ai eu le privilège de l’accompagner à des courses beaucoup quand il était [Director of Racing] chez Peugeot puis [General Manager] chez Ferrari. ”

C’est en étant dans le paddock F1 au début des années 2000 que Nicolas, récemment diplômé d’une école de commerce française, s’est lié d’amitié avec Felipe Massa, le Brésilien lui demandant de devenir son manager en 2003. N’ayant aucune expérience managériale, Todt a été surpris mais a dit oui , et était aux côtés du Brésilien alors qu’il entamait son deuxième passage avec Sauber en 2004, et avait rejoint Ferrari en 2006.

Depuis lors, Todt a maintenu des liens solides avec Ferrari. Parmi les pilotes déjà mentionnés, Massa et Leclerc ont évidemment piloté pour l’équipe de F1, tandis qu’Armstrong est membre de l’académie, Bianchi l’était aussi, Calado est avec AF Corse en WEC et Kvyat a brièvement été pilote de développement en 2018. charges, seuls Collet (Renault Sport Academy), Lopez (Toyota WEC) et la Mini de 14 ans n’ont aucun lien avec la Scuderia.

De plus, la star de Leclerc continuant à augmenter, il est probable que la connexion se poursuivra encore un certain temps. En janvier, le Monégasque a signé une prolongation de contrat qui le maintient à Maranello jusqu’à au moins fin 2024, représentant l’aboutissement d’une relation qui a commencé lorsque Leclerc avait 14 ans et Todt lui a proposé de le financer par le karting.

Comme le dit Todt, «mon travail n’est pas de trouver un bon conducteur. Mon travail consiste à trouver un pilote fantastique »et en trouvant quelqu’un d’aussi fantastique que Leclerc et en lui présentant Ferrari, il n’est pas surprenant que la légendaire équipe italienne l’ait accueilli comme un habitué de son garage.

Cela dit, il est peu probable qu’il se contente d’être une pom-pom girl pour Leclerc, même s’il est la chose dont Todt est «le plus fier». Qu’il s’agisse de F1, de karting, de Formule E, de WEC ou de nombreuses autres séries entre les deux, Nicolas Todt continue d’élargir sa portée et de veiller à ce que le nom Todt reste un souvenir inoubliable dans le monde du sport automobile.

.