Nielsen: Esports fait de Lando Norris l’un des plus grands de F1

Date publiée: 10 avril 2020

Lando Norris est actuellement l’un des pilotes les plus populaires de Formule 1 grâce à sa présence active en ligne, selon la société d’analyse Nielsen.

Depuis la suspension de la saison de Formule 1, le McLaren l’homme a pris d’assaut le monde des sports électroniques, remportant divers événements et attirant des dizaines de milliers de spectateurs pour ses diffusions en direct.

Il comptait déjà un énorme public de jeunes, et Nielsen pense que ces exploits, couplés au récent renouveau de son équipe, pourraient lui fournir un grand soutien le week-end de course une fois la saison de retour en cours et améliorer les présences aux Grands Prix.

“Lando semble avoir touché une corde sensible avec le sport Esports et je pense que la résurgence de McLaren a également aidé”, a déclaré Nigel Geach. ..

“Il y a beaucoup d’intérêt et il semble l’avoir fait plus que la plupart des pilotes. Je pense que les gens suivront également cela.

“Je pense que cela pourrait filtrer du côté physique, pour attirer plus de participants aux courses.”

En plus de devenir plus populaire au cours de la dernière année, Baldo Norris, comme il est maintenant connu, dit aussi qu’il se sent plus respecté dans le sport.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.