Nielsen: Norris, une star de l’évasion pendant une pause

Lando Norris a pris une baisse de salaire volontaire tandis que son équipe McLaren met en disponibilité le personnel en réponse à la pandémie de COVID-19, mais le plus jeune pilote de Formule 1 de Grande-Bretagne gagne par d’autres moyens depuis l’arrêt sportif.

Le joueur de 20 ans a considérablement rehaussé son profil, en particulier auprès d’un public plus jeune, grâce à des activités de course en ligne prolifiques qui pourraient récolter de réelles récompenses plus loin.

Selon une analyse de Nielsen Sports, le suivi des médias sociaux de Norris a augmenté plus rapidement que tout autre pilote de F1 au cours des dernières semaines.

“Il est le nerd de la technologie de la société moderne”, a plaisanté Daniel Ricciardo, rival de Renault, lors d’une session Q + A avec des fans sur laquelle Norris est également apparu. «Je n’essaie pas d’être méchant. Il est partout. “

Norris compte maintenant 1,3 million de followers sur Instagram, toujours loin derrière les six fois champion du monde de Mercedes Lewis Lewis 15,1 millions ou l’Australien Ricciardo trois millions mais plus du double de celui des autres recrues de l’année dernière Alexander Albon et George Russell.

Son coéquipier espagnol Carlos Sainz, un vétéran de cinq saisons, en compte 1,2 million tandis que le vice-champion de Mercedes, Valtteri Bottas, en possède 1,4.

Nielsen a déclaré que Norris avait acquis 53 559 nouveaux abonnés Instagram en seulement 14 jours.

Un signe des temps, la F1 n’ayant pas encore commencé sa saison et une série de courses reportées, est venu lorsque plus de 36000 personnes ont regardé en direct Norris se raser la tête à la maison sur Twitch pour remplir un engagement caritatif.

“Lando semble avoir touché une corde sensible dans le domaine de l’esport et je pense que la résurgence de McLaren a également aidé”, a déclaré Nigel Geach de Nielsen Sport à ., se référant à la quatrième place de l’équipe la saison dernière.

“Il y a beaucoup d’intérêt et il semble l’avoir fait plus que la plupart des pilotes. Je pense que les gens suivront également cela.

“Je pense que cela pourrait filtrer du côté physique, en attirant plus de participants au grand prix.”

Norris appartient à une génération qui a grandi avec la course virtuelle et dispose d’un simulateur haut de gamme dans son salon.

Avec l’esport qui explose pour combler le vide laissé par le manque d’action sur piste, il s’est démarqué sur toute une gamme de plateformes – en compétition dans iRacing, les événements Veloce Esports et les grands prix virtuels F1 en streaming sur Twitch.

Le compte Twitch de Norris a attiré plus de 77 000 téléspectateurs à son apogée pour le Grand Prix virtuel vietnamien de F1 le week-end dernier, même s’il avait des problèmes techniques et n’avait pas commencé.

Une grande partie de l’appel se résume à une personnalité infectieuse et espiègle – le Britannique appelant ses coéquipiers et ses rivaux sur son mobile pour une plaisanterie légère avant et pendant une course virtuelle à Bahreïn le mois dernier.

“Je voulais appeler la personne qui avait le plus d’expérience l’année dernière en commençant au dernier rang de la grille”, a-t-il informé Russell, dont l’équipe Williams était la dernière en 2019.

Certaines discussions sur les réseaux sociaux ont ensuite donné au stream Twitch de Norris de meilleures critiques que la couverture télévisée officielle.

