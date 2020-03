Norris bravera le rasage après avoir récolté 12 000 $

Date publiée: 30 mars 2020

À la suite de la collecte de plus de 12 000 $ pour le Fonds d’intervention COVID-19 dans un volet caritatif, Lando Norris s’apprête à se raser la tête.

Le pilote McLaren a participé à un événement d’aide Twitch Stream samedi qui a fini par lever un peu plus de 2 millions de dollars pour la cause.

12 000 $ de cette somme sont venus grâce à la diffusion de Norris, ce qui était une nouvelle mitigée pour lui. Plus tôt, il s’était engagé à se raser la tête si les dons dépassaient 10 000 $.

Un don anonyme de 700 $ a fait grimper le total et le Britannique a rapidement éclaté de rire.

Un immense merci à tous ceux qui se sont connectés hier soir et ont fait un don en faveur de #TwitchStreamAid et de la lutte contre COVID-19. Plus de 12 000 $ ont été amassés au total!

Vous n’avez pas pu regarder? Le clip ci-dessous résume tout parfaitement.

Bonne chance, Lando 😉 pic.twitter.com/R042IBNxK5

– # L4NDO (@ TeamL4NDO) 29 mars 2020

Il est ensuite allé sur Instagram pour remercier ses fans pour tous les dons et confirmer ce qui allait arriver…

“Merci à tous mes téléspectateurs d’avoir collecté plus de 12 000 $ d’ici la fin du total pour #twitchstreamaid et la lutte contre Covid-19!”

“Je dois couper tous mes cheveux maintenant …”

Son coéquipier et copain Carlos Sainz a commenté le message en disant: “Oh mon garçon, je suis prêt.” Nous aussi Carlos, nous aussi.

