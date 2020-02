Norris: Certains domaines n’ont pas progressé comme j’aurais aimé

Lando Norris a admis que sa nouvelle McLaren n’était pas vraiment l’amélioration de la Formule 1 2019 qu’il espérait.

Jeudi, après avoir terminé ses derniers tours de piste, Norris a révélé que bien qu’il puisse voir les progrès réalisés par l’équipe, il ne s’attend pas à ce genre de saut de performance qui ferait du MCL35 un match pour la Mercedes W10 de l’année dernière.

“Je ne dirais pas que nous sommes beaucoup plus rapides”, a-t-il déclaré aux journalistes à Barcelone. «Je dirais que personne n’est aussi rapide que la Mercedes de l’année dernière, sauf Mercedes elle-même. Nous ne sommes même pas aussi rapides que Mercedes depuis deux ans. »

Bien que certains puissent affirmer que comparer une voiture de milieu de terrain au vainqueur du championnat de l’année précédente est un niveau particulièrement élevé, c’est le genre de barre que Norris sait que son équipe doit éventuellement effacer si elle veut réaliser ses aspirations au titre.

“Je suis heureux de la façon dont il s’est amélioré par rapport à l’année dernière dans certains domaines”, a-t-il déclaré. «Dans certains domaines, cela n’a pas évolué autant que je l’aurais souhaité.

«Par rapport à la Mercedes, nous ne sommes certainement pas aussi bons dans aucun domaine qu’ils ne le sont. Mais la cohérence s’est améliorée et il vaut mieux pousser sur de longues courses. »

Invité à préciser où la McLaren doit s’améliorer, Norris a gardé ses cartes près du gilet.

“Bien sûr, je ne vais pas dire quels domaines. Plus en termes de cohérence de voiture de l’un à l’autre, quand le vent n’est pas terrible », a expliqué Norris, faisant référence aux conditions de rafales jeudi après-midi.

«Les domaines dans lesquels il n’est pas bon, par rapport à Mercedes qui est le plus rapide, probablement tout. Je ne pense pas qu’il y ait un domaine où nous soyons aussi compétitifs que Mercedes. Donc, si je veux être aussi sévère, je peux dire que ce n’est pas suffisant dans aucun domaine “

Cependant, Norris a maintenu que l’écart continu avec le sommet ne l’empêchait pas d’être satisfait des avancées de l’équipe.

“En termes de progrès, ce qui n’est pas facile à faire en Formule 1, je suis content”, a poursuivi Norris.

«Pouvoir pousser sur la voiture sur les longs trajets, la voiture est tout simplement plus agréable à conduire. Il est moins nerveux, moins pointu, disons.

“Il est un peu plus stable et cohérent à travers tous les tours que vous faites, donc vous continuez à pousser et la limite monte toujours et vous conduisez sur cette limite, donc la voiture va toujours glisser et se déplacer et ainsi de suite. Mais l’essentiel est un moyen facile de dire qu’il est juste plus cohérent et plus agréable à conduire. »

.