Norris « choqué » par son meilleur quatrième en carrière sur la grille · .

Lando Norris s’est dit « choqué » de se qualifier quatrième, la position de départ la plus élevée de sa carrière à ce jour, lors de la première séance de qualification de la saison.

Son équipe McLaren avait à plusieurs reprises minimisé ses chances de battre des rivaux tels que Racing Point et Ferrari après les essais et les essais d’avant-saison d’hier.

« Nous ne nous y attendions pas », a déclaré Norris. «Ce qui, je pense, le rend encore meilleur. Nous ne nous attendions certainement pas aux six premiers.

«Nous pensions que la voiture rose allait être un peu en avance sur nous car elle avait l’air assez solide tout le week-end. Je suis juste assez choqué. Je suis très heureux car en tant qu’équipe, je pense que nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes et faire un pas à la fois. «

L’ancienne meilleure position de départ de Norris était cinquième du Grand Prix français et autrichien l’année dernière. La quatrième place est la meilleure position de départ de McLaren depuis que Jenson Button s’est qualifié troisième sur la même piste il y a quatre ans.

Le pilote McLaren s’est dit particulièrement satisfait de son dernier effort en Q3 après avoir été contraint d’interrompre sa première manche de la session.

«J’ai fait une erreur lors du premier virage sur le premier train de pneus, ce qui a causé un petit problème qui m’a empêché de faire ma course. J’étais donc peut-être un peu en sécurité avant ma deuxième manche, surtout pour commencer le tour.

«Mais le reste, la voiture est vraiment agréable. Je pourrais pousser beaucoup et oui, donnez-moi une bonne confiance. »

Cependant, Norris se méfie de la menace posée par certaines des voitures démarrant juste derrière lui sur la grille, comme le Red Bull d’Alexander Albon en cinquième.

« Je pense que le travail de demain sera encore plus difficile », a-t-il déclaré. «La voiture était vraiment bien aujourd’hui, mais la course est une autre histoire. Je pense que la voiture fonctionne vraiment bien en qualifications. C’est un peu plus compliqué en course. Mais oui, je pense que nous avons une bonne confiance. Nous avons un bon rythme, mais ça va être très difficile. Nous devrons donc attendre de voir. «

Carlos Sainz Jnr a qualifié sa McLaren en huitième position, trois dixièmes de seconde plus lentement que son coéquipier Norris.

