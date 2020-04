Norris confirmé dans la grille de 33 voitures pour l’IndyCar iRacing Challenge sur l’ovale d’Indianapolis · .

Lando Norris tentera de remporter son deuxième IndyCar iRacing Challenge ce week-end, en compétition pour la première fois sur un ovale.

Le pilote McLaren, qui a remporté la course du week-end dernier sur le Circuit des Amériques, a été confirmé aujourd’hui dans le cadre d’un peloton de 33 personnes qui participera à une course de 70 tours sur l’Indianapolis Motor Speedway, dont la version réelle joue hôte du 500 tours d’Indianapolis 500.

Les trois autres vainqueurs des cinq événements IndyCar iRacing Challenge seront de retour pour la course: Simon Pagenaud, double vainqueur, qui a également remporté l’Indianapolis 500 l’an dernier, plus Sage Karam et le pilote australien des Supercars Scott McLaughlin.

Parmi les autres gagnants d’Indianapolis 500 dans le domaine figurent Scott Dixon, Will Power, Tony Kanaan, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato et Helio Castroneves.

IndyCar iRacing Challenge Indianapolis liste des entrées

EntryNumberDriverTeam11Josef NewgardenPenske24Sebastien BourdaisFoyt35Pato O’WardMcLaren SP47Oliver AskewMcLaren SP58Marcus EricssonGanassi69Scott DixonGanassi710Felix RosenqvistGanassi812Will PowerPenske914Tony KanaanFoyt1015Graham RahalRLL1118Santino FerrucciCoyne1220Ed CarpenterCarpenter1321Rinus VeeKayCarpenter1422Simon PagenaudPenske1524Sage KaramDreyer & Reinbold1626Zach VeachAndretti1727Alexander RossiAndretti1828Ryan Hunter-ReayAndretti1930Takuma SatoRLL2031Conor DalyCarlin2133James DavisonBelardi2240Scott McLaughlinPenske2341Dalton KellettFoyt2455Alex PalouCoyne2559Max ChiltonCa2660Jack HarveyMeyer Shank2788Colton HertaAndretti-Harding2898Marco AndrettiAndretti-Herta2999RC EnersonTop Gun304Lando NorrisMcLaren SP31911Helio CastronevesPenske32TBCStefan WilsonTBC33TBCScott SpeedTBC

