Norris “dégoûté” de rater le Grand Prix d’Australie après le retrait de McLaren · .

Lando Norris se dit déçu de ne pas courir à Melbourne ce week-end, mais soutient la décision de McLaren de se retirer du Grand Prix d’Australie.

McLaren a annoncé son retrait après que l’un des membres de son équipe eut été testé positif au Coronavirus.

“Bien que je ne sache pas que je ne peux pas courir, la chose la plus importante en ce moment est la santé de tout le monde”, a déclaré Norris dans un article sur les réseaux sociaux.

«Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour limiter la propagation et cela m’a naturellement amené à côtoyer le moins de personnes possible. Mes seules pensées vont à l’équipe et à tout le monde dans le monde qui lutte contre cela. »

Les neuf équipes restantes n’ont pas encore indiqué de changement dans leurs plans pour la course. L’Australian Grand Prix Corporation a confirmé qu’un total de neuf personnes ont été testées pour le virus jusqu’à présent. Sept ont été autorisés, dont quatre membres de l’équipe de Haas, et le résultat de l’autre test n’a pas encore été annoncé.

Les membres du gouvernement victorien devraient se réunir ce matin pour discuter de la poursuite de la course après le premier diagnostic de coronavirus dans le paddock F1. La première séance d’essais libres de la course doit commencer dans moins de six heures.

