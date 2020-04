Norris explique pourquoi les pilotes du monde réel préfèrent iRacing à F1 2019 · .

F1 2019 est «trop comme un jeu d’arcade», c’est pourquoi les pilotes du monde réel préfèrent les titres rivaux tels que iRacing, selon Lando Norris.

Hier, devant les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, Norris a comparé F1 2019 à iRacing et à d’autres jeux de sport automobile populaires. Il a dit que la licence officielle F1 et la populaire série PlayStation Gran Turismo sont «trop comme des jeux d’arcade.

“Vous ne les conduisez pas comme vous faites une vraie voiture”, a expliqué Norris.

«IRacing ressemble plus à un programme de simulation, donc vous avez un meilleur retour d’information à travers la roue, il semble plus réaliste, en gros. Cela ressemble plus à un simulateur en termes de sensations à travers la roue, les changements de configuration et tout ça.

«Alors que la F1, Gran Turismo – en particulier Gran Turismo, Gran Turismo est terrible, ça ne ressemble en rien à une voiture, on glisse partout. Ce sont des déchets à cause de cela, c’est pourquoi personne ne le fait. “

F1 2019 est utilisé pour la série Virtual Grand Prix Norris, un simulateur de course prolifique, est l’un des six pilotes de F1 qui ont participé à la série officielle Virtual Grand Prix qui a été lancée cette année. Cependant, des problèmes techniques ont contrecarré ses efforts pour participer aux deux épreuves, et au cours de cette dernière, il a retiré le jeu de son système.

Il l’a fait après avoir diffusé une conversation avec Max Verstappen, qui a critiqué la série officielle de jeux de F1, et n’a pas rejoint les Grands Prix Virtuels.

La gestion du jeu est «pourquoi Max ne joue pas», a déclaré Norris, «parce que cela n’a rien à voir avec une vraie voiture. Alors qu’iRacing est un peu comme une vraie voiture. »

“Est-ce que je recommanderais des jeux de F1 aux coureurs sérieux?” il a ajouté: “Non, iRacing ou rFactor.” Cependant, Norris devrait revenir en F1 2019 pour participer à la série Race for the World afin de lever des fonds pour les secours en cas de pandémie aujourd’hui.

Sage Karam, qui a remporté la première manche du défi iRacing d’IndyCar, a plus d’une décennie d’expérience avec le jeu et a vu à quel point il a progressé pendant cette période.

Karam a remporté le premier défi iRacing d’IndyCar “Je suis sur iRacing depuis 2007 comme quand il était en mode bêta”, a-t-il déclaré hier. “Donc j’en fais partie depuis longtemps.

“C’est juste que j’ai toujours eu l’impression de parler des principaux programmes de simulation, c’est toujours le top dont les gens parlent. J’ai tous les autres, mais j’ai probablement fait 10 tours sur rFactor 2 et 5 tours sur Assetto Corsa ou autre – je ne sais même pas comment ça s’appelle.

«Je fais juste partie d’iRacing depuis un certain temps, et c’est cool de voir sa progression, juste il y a quelques années, quand vous aviez des courses de championnat du monde qu’iRacing avait organisées et que tout le monde les courrait .

“Maintenant, le montant d’argent qui vient dans les courses de sim, vous regardez la série de championnats du monde NASCAR présentée par Coca-Cola, c’est un prize pool de 300 000 $, ce qui est assez incroyable pour les coureurs de sim.” Porsche vient de mettre en place un prize pool de 250 000 $ ou 200 000 $ pour leur championnat, donc l’argent commence à devenir assez énorme dans les courses de sim. Les gens commencent à gagner leur vie, plus que honnêtement, beaucoup de vrais conducteurs de voitures de course sont payés. C’est assez fou, les meilleurs. “

