Norris: je préfère les sim-races les plus sérieuses à la Formule 1 virtuelle

Lando Norris de McLaren a révélé qu’il n’apprécie pas autant les remplacements de course virtuels officiels de Formule 1 que ceux proposés par d’autres organisations de sports électroniques, citant la différence de compétition.

Norris, qui a été une présence régulière à travers les différents grands prix virtuels qui se déroulent au milieu de la pandémie COVID-19, a expliqué que par rapport à l’offre de Veloce eSports, l’approche plus étoilée que la F1 a adoptée avec ses participants rend moins agréable courses.

“J’apprécie probablement un peu plus les Veloce en ce moment, car il faut les prendre un peu plus au sérieux”, a-t-il admis sur motorsport.com.

“Le F1 est plus de célébrités, des gens comme [One Direction singer] Liam Payne. “

«Le Veloce que je dirais est un peu plus sérieux à certains égards. Nous avons quelques grands YouTubers et créateurs de contenu, mais nous avons plus de pilotes de simulateur, des gens qui jouent sur F1 2019 et des pilotes plus professionnels. »

“Les F1 sont aussi amusants parce que vous courez toujours contre de vrais pilotes, mais ce n’est pas aussi grave.”

En utilisant le jeu officiel F1 2019, le premier remplacement officiel du GP il y a deux semaines a été une affaire particulièrement ridicule pour Norris, qui a passé la plupart de l’événement à lutter contre des problèmes de connexion.

En revanche, il a remporté une victoire de lumières au drapeau dans l’événement Pro Series de Veloce le week-end dernier, en utilisant des Supercars V8 autour de Silverstone sur iRacing.

Néanmoins, Norris sera de retour pour le remplacement officiel du Grand Prix du Vietnam de F1 ce week-end, avec une grille où 11 des 20 pilotes ont de l’expérience en F1, bien qu’il y aura toujours une célébrité non-course symbolique dans le joueur de cricket Ben Stokes.

