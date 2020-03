Norris: Max est plus un coureur que Lewis

Lando Norris a (intentionnellement ou non) donné un coup de pied dans le nid du frelon en affirmant que Max Verstappen est plus un coureur que Lewis Hamilton, un commentaire sincère du jeune de 20 ans qui n’a clairement pas peur de l’appeler comme il le voit.

Le jeune pilote McLaren s’est fait aimer des fans de tous âges avec son sens de l’humour, son esprit et son jeu pour entretenir une attitude qui le distingue de ses rivaux la plupart du temps austères et sans humour sur la grille.

Alors que Ferrari continue sa propre campagne de tir à pied, ils sont susceptibles de jouer un rôle dans le combat pour le titre, mais l’argent intelligent est, bien sûr, Hamilton de Mercedes battant l’incroyable total de 91 victoires de Schumi et égalant les sept F1 du grand allemand. les titres arrivent à la fin de l’année.

L’outsider à regarder, et à parier aussi, est Max Verstappen de Red Bull avec son attitude toujours en vogue que les fans espèrent transformer le championnat de cette année en un bourdonnement qui va au fil, par opposition à la dernière bâillement de l’année qui était terminée en été.

En ce qui concerne les deux principaux pilotes de cette époque, Norris a déclaré à l’agence de presse PA: «Max est plus un coureur que Lewis. Il gagne en faisant ces mouvements et met tout sur la ligne.

«Lewis a passé de nombreuses années contre des pilotes décents. Il est très bon en qualifications. Il cloue les tours, puis il cloue la course. Mais vous ne le voyez jamais faire ces dépassements incroyables – probablement parce qu’il est toujours à l’avant – pourtant vous voyez cela de Max.

«Les deux pilotes ont des points forts, quoique dans des domaines légèrement différents. Ce serait formidable de les voir s’affronter cette année. Ce sont les deux qui font leurs preuves en ce moment. »

L’année dernière, à l’adolescence, la recrue Norris était la chérie du paddock, peut-être un peu trop de son propre aveu.

Cette année s’accompagne d’autres défis auxquels il est préparé: «La deuxième année porte un autre type de pression. Il y a maintenant la pression d’être ma deuxième saison alors que l’année dernière il y avait la pression d’être juste une recrue.

“Vous avez ce titre au-dessus de votre nom et vous avez un peu de latitude, mais je n’en ai plus. Ce n’est pas aussi agréable mais je ne pense pas que ça change trop. Je sens que je peux faire mieux dans beaucoup de domaines que l’an dernier. Les mauvais moments sont les choses que je dois améliorer maintenant.

“Je ne me prépare pas différemment, je me prépare de la meilleure façon possible, et peu importe que ce soit votre 10e saison ou votre première, cette pression sera toujours présente en F1”, a ajouté Norris qui partagera une garage avec Carlos Sainz.

L’Anglais de 20 ans n’a pas hésité non plus à souligner un problème selon lequel la domination de Mercedes sur la F1 est un blocage et ne fait pas grand-chose pour attirer les fans ou les garder intéressés, car les résultats sont généralement acquis d’avance.

Il est indéniable que Mercedes est une équipe puissante, la meilleure et la plus réussie de l’histoire de la F1, une machine de guerre bien huilée avec une habitude impitoyable de gagner même dans les rares occasions où elle n’a pas la meilleure voiture.

Intensifiez Lewis Hamilton, l’un des meilleurs pilotes de cette génération, qui prend les outils qui lui sont donnés et martèle victoire après victoire et titre après titre, avec une monotonie qui peut impressionner les ingénieurs mais ne fait pas grand-chose pour inciter les fans au spectacle.

Norris a déclaré: «Je connais beaucoup de gens qui ne regardent pas la F1 parce qu’ils ne voient qu’une Mercedes gagner et cela semble ennuyeux de l’extérieur. J’espère que cela ne se produira pas cette année, mais il est probable que cela se produira. C’est dommage et c’est mauvais mais que pouvez-vous y faire?

«Il y a tellement de petites choses sur lesquelles Mercedes a travaillé si dur, comme le volant. Ils viennent avec ces idées qui sont juste folles et vous devez dire chapeau. Tout le monde doit faire un meilleur travail et rattraper son retard », a estimé le jeune pistolet McLaren.

.