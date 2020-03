Norris prévoit d’utiliser un design de casque différent à chaque course · .

Lando Norris dit qu’il prévoit d’introduire des conceptions de casque plus «exagérées» depuis que la F1 a supprimé la règle limitant la fréquence à laquelle ils pouvaient changer leurs livrées.

“J’ai beaucoup de projets”, a déclaré le pilote McLaren. «C’est l’une des meilleures choses de cette année.

«Je prévois, je l’espère, d’avoir une nouvelle spéciale à chaque course. Je les ai tous sur mon mur à la maison. Bientôt, ils ne seront plus sur le mur parce que je n’aurai pas assez d’espace.

«C’est une chose dont je me souviens de chaque course. Alors maintenant, nous pouvons mélanger un peu plus et j’aurai des designs plus exagérés et plus personnalisés et colorés et des trucs comme ça.

«Je garderai toujours le même concept de ce que j’ai, c’est toujours moi, mais alors comment tout est fait autour de lui, les couleurs et les schémas de tout, espérons-le, seront plus dédiés à chaque course dans le pays et tout comme ça. Donc, un peu plus de caractère. “

Les règles énoncées précédemment imposaient aux pilotes d’utiliser des motifs de livrée sensiblement similaires pour chaque course. Le règlement a été introduit en 2015 afin de permettre aux fans d’identifier plus facilement les conducteurs par la conception de leur casque.

Maintenant que la règle a été levée, Norris veut travailler avec plus de designers pour varier l’apparence de son casque.

«Je travaille principalement avec un designer, MDM Designs, qui est un gars avec qui je travaille depuis le karting. Il a tout fait pour moi. Donc, nous trouvons tous les deux des idées, il les met dans le bon format, puis les envoie au peintre et ainsi de suite. Beaucoup d’entre elles peuvent être ses idées, certaines sont mes idées.

“Mais ensuite, j’essaie toujours de travailler avec encore plus de designers et d’illustrateurs, plus de gens au hasard, comme mon casque du Japon l’année dernière qui a été entièrement peint à la main. Il a été conçu par une femme qui a ensuite tout peint à la main et a tout fait dans son propre style plutôt que d’être simplement un casque de peinture en aérosol normal.

“Donc, il essaie simplement de le changer et de ne pas avoir quelque chose qui ressemble toujours à la même chose. Mais en même temps, je n’ai pas toujours voulu être mon propre design. Je veux que d’autres personnes proposent leurs propres versions et idées et des trucs comme ça. »

Cependant, certains autres conducteurs n’ont pas l’intention de profiter pleinement de l’opportunité offerte par le changement de règlement.

“Je n’ai jamais été aussi fou de ça”, a déclaré Charles Leclerc. «Je ne pense pas que cela changerait beaucoup pour moi.

«J’aime garder mon propre design et être reconnaissable, si c’est le bon mot en anglais, sur la bonne voie avec le même design de casque. J’aurai donc probablement deux ou trois éditions spéciales qui seront très différentes, mais je ne serai pas un pilote pour avoir un casque différent à chaque course. “

