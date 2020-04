Norris remporte les débuts d’IndyCar iRacing

Le pilote de Formule 1 Lando Norris a embarrassé le peloton lors de ses débuts en IndyCar iRacing en dominant la course de samedi sur le circuit virtuel des Amériques au Texas.

Norris était sur le point de commencer sa deuxième saison de F1 avec McLaren en mars lorsqu’un membre de l’équipe a été testé positif pour le nouveau coronavirus lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison et la série a immédiatement suspendu la compétition.

Le pilote britannique de 20 ans est un iRacer qualifié et a participé à l’événement virtuel pour Arrow McLaren SP, une équipe IndyCar avec laquelle McLaren s’est associée cette saison pour entrer dans la série américaine.

Norris a dominé les qualifications pour partir de la pole et a abandonné la tête lors d’un arrêt au stand. Il a ensuite repris son chemin à travers le peloton de 33 pilotes sur le parcours virtuel à Austin, au Texas, et a repris la tête avec quatre tours à faire lorsque Felix Rosenqvist a filé.

Sa victoire a brisé une séquence de victoires de trois courses iRacing pour l’équipe Penske qui comprenait des victoires consécutives de Simon Pagenaud.

Norris a surmonté une rotation après ses arrêts aux stands, puis un défi de la recrue d’Arrow McLaren Patricio O’Ward.

«Ce fut une course difficile, en particulier Pato qui m’a poursuivi avec de nouveaux pneus à la fin, a dit Norris. “Je ne pensais pas que je reviendrais au front après cette rotation.”

Norris avait plus de 20000 téléspectateurs en streaming sa course sur l’application de jeu Twitch alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée – des chiffres qui éclipsent tous les concurrents réguliers d’IndyCar.

O’Ward a donné à Arrow McLaren un doublé, suivi de Rosenqvist de Chip Ganassi Racing.

“C’était bien, mais mec, Lando est rapide dans la carte SIM”, a déclaré O’Ward, qui aura 21 ans en mai et se réadapte à la course sur un simulateur après l’avoir laissé inactif pendant une vraie compétition.

«Je viens de le remettre en service depuis que nous avons lancé ce défi iRacing dans IndyCar. Mais je suis fier que nous ayons obtenu 1-2, je poussais fort à la fin pour le rejoindre et je ne pouvais pas le faire. “

Norris, qui a participé via une invitation d’IndyCar, a déclaré qu’il utilisait le simulateur comme un outil pour affiner ses compétences. Il a dit que sa plate-forme «est la meilleure chose que vous puissiez obtenir, ce qui est important parce que je vois vraiment comment utiliser la SIM pour m’aider à conduire et travailler avec mon ingénieur.

«Je ne l’utilise pas seulement pour le plaisir, je l’utilise pour beaucoup de travail. Pour reproduire des choses dans la vraie vie. “

IndyCar avait prévu de disputer la prochaine course sur “une piste de rêve” qui n’est pas actuellement sur le circuit pour ce qui est censé être la finale iRacing de la série. Au lieu de cela, la série a annoncé après la course qu’elle concourra le week-end prochain à Indianapolis Motor Speedway dans un événement de 175 miles pour un champ de 33 pilotes. La ligue donnera des places garanties à tous les participants à plein temps à IndyCar, ainsi qu’à tout vainqueur d’un événement iRacing précédent, ce qui rend Norris, le champion australien des SuperCars V8 Scott McLaughlin et le pilote à temps partiel IndyCar Sage Karam.

Les places restantes sur le terrain seront déterminées par une séance de qualification mercredi qui imite les qualifications réelles de l’Indy 500 – les pilotes gagneront leur position de départ en fonction de leur vitesse moyenne sur quatre tours.

IndyCar a suspendu sa saison deux jours avant la course d’ouverture du 15 mars et l’Indianapolis 500 a été déplacé en août. La série espère commencer sa saison le 6 juin au Texas Motor Speedway, la prochaine course au programme qui n’a pas encore été annulée ou reportée.

.