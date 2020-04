Norris se rase la tête pour tenir sa promesse

Le pilote de Formule 1 de McLaren, Lando Norris, a rempli sa promesse de collecte de fonds en se rasant la tête en direct sur sa chaîne de streaming Twitch jeudi, même s’il a cessé de devenir «Baldo Norris».

“Ça ne me convient pas, ça ne me convient tout simplement pas”, s’est plaint le jeune homme aux cheveux bouclés de 20 ans après avoir inspecté la coupe buzz auto-infligée.

Un public reconnaissant de plus de 36 000 le regardait manier la tondeuse électrique.

Norris, qui compte 1,3 million d’abonnés sur Instagram et est un habitué des plateformes d’esports en l’absence de toute véritable course, a pris l’engagement de collecter plus de 12000 $ en course en ligne pour la lutte contre le coronavirus.

Le Britannique, qui s’auto-isole, s’était précédemment appelé sur Twitter “Baldo Norris” dans la préparation de la tonte.

“Pour être honnête, si j’avais des cheveux aussi mauvais que ça, je les raserais aussi”, a plaisanté le compatriote et rival de Williams, George Russell, qui courra Norris dans une course d’esports de F1 dimanche.

.