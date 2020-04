Norris tourne et gagne lors des débuts spectaculaires d’IndyCar iRacing · .

Lando Norris a mené une McLaren SP une à deux lors de ses débuts dans le défi IndyCar iRacing, malgré une rotation.

Le pilote McLaren F1 avait la mesure du champ IndyCar lors de ses débuts dans le défi iRacing de la série – à part une rotation de mi-course dans le dernier virage. Norris était tombé dans le peloton après son arrêt au stand avant la période d’avertissement obligatoire.

Il a récupéré rapidement et sa poursuite de la victoire a été facilitée lorsque Will Power, son premier rival pour la victoire, a fait deux tours sur ses tours, abandonnant ainsi les conflits. Norris a dépassé Marcus Ericsson et Scott McLaughlin pour passer à la deuxième place.

Pato O’Ward avait désormais pris les devants, mais Norris l’a refermé à plus d’une seconde par tour. Quand il est arrivé à portée des autres McLaren, l’ingénieur de Norris lui a dit de «faire face à O’Ward» et il a plongé.

Cela fait, Norris devait maintenant pourchasser Felix Rosenqvist, qui était sur le point d’hériter du plomb. Mais alors que Norris l’abattait dans les Esses, le conducteur de Ganassi se retourna soudainement, forçant Norris à prendre des mesures d’évitement.

Maintenant de retour en tête, Norris avait un rival à repousser: O’Ward, qui avait fait un arrêt au stand tardif pour le carburant et rattrapait rapidement. Mais la vaste réserve d’expérience de Norris en iRacing l’a vu confortablement à la maison, ce qui en fait le quatrième vainqueur différent en cinq manches de la série.

Rosenqvist a récupéré la troisième place devant McLaughlin et Santino Ferrucci. Power est remonté à la sixième place et a été suivi par Rinus VeeKay, Ericsson, Alex Palou et Josef Newgarden.

