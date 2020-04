Norris veut découvrir des pistes IndyCar “plus brutes et super amusantes” · .

Lando Norris dit que la participation au IndyCar iRacing Challenge de la semaine dernière l’a rendu plus désireux de découvrir les pistes de la série, qui sont “plus brutes” que leurs homologues de F1.

Le pilote McLaren a remporté la course de samedi sur le Circuit des Amériques, où il a couru en Formule 1. Mais Norris a déclaré qu’il souhaitait essayer les autres «pistes différentes comme Indy ou beaucoup de pistes de rue» d’IndyCar.

IndyCar court sur des circuits routiers permanents et des circuits de rue temporaires, comme le fait la F1, mais organise également des courses sur ovales. Le caractère plus punitif des pistes d’IndyCar séduit Norris.

“Beaucoup d’entre eux sont sur iRacing et sont très amusants à conduire et très différents de ce à quoi nous sommes habitués”, a-t-il expliqué. «Beaucoup plus de bosses et de murs purs. C’est un peu plus brut.

“En F1, je dirais [there’s] un peu plus de barrières TecPro partout et plus de ruissellements partout et ainsi de suite. Mais dans IndyCar, c’est plus pur en termes de littéralement juste une piste dans les rues.

“Et puis vous devez vous lancer dans une voiture très difficile à conduire, une sans direction assistée. J’adorerais le faire à l’avenir. Cela m’a poussé davantage vers cela. »

Norris aime le look des pistes de rue d’IndyCar.Toutefois, un passage dans la course IndyCar devra attendre beaucoup plus tard dans sa carrière, a admis Norris.

“C’est encore quelque chose non seulement dans le futur mais dans un futur lointain, une fois que je me suis concentré sur la Formule 1 et que j’ai réalisé mes rêves et mes objectifs pour essayer de gagner cela et gagner un championnat et gagner des courses.”

Les coureurs établis d’IndyCar “sont extrêmement bons et y sont depuis des années et sont extrêmement expérimentés”, a ajouté Norris. Il apprécie également les nouveaux arrivants de la série, comme son coéquipier de Carlin Formula 4 2015 Colton Herta, qui a remporté sa troisième course IndyCar dans le monde réel sur le Circuit des Amériques l’année dernière.

“Vous avez les plus jeunes comme Pato [O’Ward] et Colton à l’autre bout, qui sont juste très rapides et s’adaptent très bien à beaucoup de situations. “

