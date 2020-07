Notre meilleure performance de qualification depuis six ans

McLaren poursuit sa trajectoire vers le haut mobile, en commençant la saison 2020 de la meilleure façon possible en marquant son meilleur résultat de qualification depuis des années; Lando Norris étourdit en remportant la quatrième place sur la grille et Carlos Sainz s’apprête à terminer en 8e position.

Ce fut un tour stellaire du plus jeune sur la grille de F1, et à la fin trois dixièmes de plus que son coéquipier lié à Ferrari dans la voiture sœur, la paire dépassant leurs fournisseurs de moteurs, Renault, dans le processus.

C’est ce qu’ils avaient à dire après un après-midi des plus positifs pour l’équipe du Red Bull Ring samedi.

Carlos Sainz: «Ce fut une très bonne journée pour l’équipe. Félicitations! Nous pouvons être satisfaits des performances de la voiture après les tests d’hiver. C’est bien de se battre dans le top 10 dès le premier week-end, donc très heureux de ça. Personnellement, j’ai eu un peu de mal tout le week-end, je n’ai pas trouvé le bon équilibre pour certains virages et je n’ai pas pu réaliser le dernier tour que je visais. Sinon, je pense que P8 n’est pas une mauvaise position de départ pour demain et nous allons certainement nous battre pour les premiers points de la saison. «

Lando Norris: «Je suis très heureux, c’était ma meilleure position de qualification de tous les temps, donc c’est une grande réussite pour moi mais aussi pour l’équipe. C’est le meilleur résultat d’équipe depuis six ans, donc c’est bon de voir les progrès que nous avons réalisés. Cependant, ce résultat ne signifie pas que nous l’avons fait, nous devons continuer à travailler dur. C’est ce que nous avons fait tout ce week-end, nous continuons Nous avons une bonne position de départ pour demain, donc je suis content de ça – une bonne qualification tout au long. J’étais confiant, même s’il ne semblait pas toujours que nous étions la troisième meilleure équipe. Pour mettre tout cela ensemble, le Q3, et surtout lors de la deuxième manche, m’a fait plaisir. Je pense que c’est bon pour nous en tant qu’équipe, mais demain c’est un jour différent et nous devrons encore travailler dur pendant la course. «

Andreas Seidl, Principal de l’équipe: «Ce fut un excellent résultat pour toute l’équipe aujourd’hui. Ce fut un véritable coup de pouce pour tout le monde après les défis que nous avons traversés depuis l’Australie. Nous avons travaillé dur et concentré sur le travail, et je suis vraiment fier de tout le monde ici et à la base de Woking.

«Ce n’est qu’un seul résultat de qualification et nous savons que nous avons encore un long chemin à parcourir pour revenir là où nous voulons être. Par conséquent, il est important de garder la tête baissée et de continuer à pousser, mais l’équipe a bien performé aujourd’hui et cela nous donne une base solide sur laquelle bâtir.

« Félicitations à nos deux chauffeurs pour une bonne journée de travail. Carlos a bien progressé au fil des séances et il avait le rythme pour être supérieur à P8. Malheureusement, nous n’avons pas entièrement réussi le dernier tour. Lando a fait un excellent travail tout au long des qualifications et a fait un grand tour final quand il importait de livrer son temps P4, nous donnant ainsi notre meilleure performance de qualification depuis six ans.

«Bien sûr, nous avons notre première course de 2020 devant nous demain, ce qui est une autre histoire et apportera de nouveaux défis, mais pour aujourd’hui toute l’équipe peut être très satisfaite de notre réussite. Nous nous préparerons intensément comme toujours et nous nous réjouissons de la bonne course de demain. »