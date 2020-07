nous devrons faire de notre mieux pour récupérer

La première séance de qualification de l’année est venue et s’est déroulée – un peu trop vite – alors que le soleil brillait sur Spielberg: et juste au moment où nous espérions un bon résultat pour nous préparer à un résultat solide lors de l’ouverture de la saison de demain, les choses se sont retournées contre nous .

Nous serons alignés sur la grille avec Antonio Giovinazzi en P18 et Kimi Räikkönen en P19, nos deux pilotes tombant en panne de circonstances qui les ont vu s’incliner en Q1 alors que les deux avaient une chance de progresser.

Une bataille serrée au milieu du terrain se développant pour revendiquer une place au T2, un effort parfait était nécessaire: malheureusement, le trafic a gâché les chances de progression de Kimi, tandis qu’un arrêt lors d’un tour rapide a mis fin à la candidature d’Antonio pour une place dans le top 15.

Ce n’est pas un début idéal, bien sûr. Mais le week-end – et la saison qui commence à peine – est encore long et la course de demain offre une chance immédiate de rachat. Avec un travail acharné et un peu de chance, nous pouvons encore tourner à droite ce Grand Prix d’Autriche.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN et CEO Sauber Motorsport AG: «Ce fut un début de week-end difficile et nous aurons du pain sur la planche dans la course de demain. Nous avions besoin que les choses se fassent sur notre chemin et malheureusement nous avons rencontré des problèmes avec les deux voitures, Kimi trouvant du trafic sur ses genoux et Antonio s’écartant quand il améliorait son temps. Ce n’est certainement pas là où nous voulions être sur la grille et pas idéal lorsque nous regardons demain, mais nous devrons faire de notre mieux pour progresser et récupérer un bon résultat. «

Kimi raikkonen: «Nous nous attendions à une journée difficile, mais c’est là que nous semblons être en ce moment. Nous savions que nous serions à la limite, et trouver un peu de trafic sur mon dernier tour l’a fait pour moi. Nous devons trouver un moyen de retrouver notre compétitivité face à nos rivaux: ce n’est que la première course, nous ne sommes pas là où nous voulons être mais nous avons le temps de nous améliorer. Demain, nous essaierons de récupérer un bon résultat: nous n’avons rien à perdre, alors nous allons simplement essayer de faire de notre mieux. »

Antonio Giovinazzi: «Ce n’était pas le début que nous voulions, mais nous devons nous concentrer sur les moyens de l’améliorer demain. J’ai poussé très fort dans mon dernier tour, j’étais à la limite et malheureusement j’ai fait une petite erreur: je savais que je devais essayer quelque chose de spécial mais ça n’a pas marché. Nous pouvons espérer rattraper le retard dans la course: je pense que nous sommes un peu plus forts sur le long terme, donc si nous obtenons les bons appels de stratégie et évitons les ennuis dans les premiers tours, nous pouvons avoir une certaine confiance pour gagner des places que la course progresse. «